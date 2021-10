Necesitaba dinero para viajar a Santiago junto a su esposa por temas de salud, y en medio de su problema, vio un anuncio llamativo que lo invitaba a invertir en criptomonedas. “El señor Farkas salía repartiendo dinero, que ganancias, que la gente aprovechara, que había que solamente depositar $250 mil”, cuenta Andrés Molnar. La oferta era aún más atractiva, ya que la plataforma indicaba que si la persona interesada no tenía ese monto, el dinero faltante lo pondría el famoso empresario. Al ver un personaje conocido, Andrés confió e incluso firmó un contrato online con una supuesta empresa de inversiones que le prometía atractivas ganancias. Lo que no sabía en ese entonces, es que Farkas no tenía nada que ver. Las ganancias no llegaron y lo invertido no regresó, porque se trataba de una estafa. Mantuvo contacto por teléfono con supuestos asesores que harían todo el trabajo por él y manejarían su dinero, y bajo esa promesa le hicieron otra oferta. “Me pidieron que depositara más plata y deposité $1.200.000”, añade Andrés. De a poco, los asesores y el ejecutivo dejaron de responder el teléfono, práctica que se ha vuelto masiva en el último tiempo, ya sea utilizando marcas reconocidas o famosos.