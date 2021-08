Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre se detuvo a observar una casa, sacó un bidón y roció con líquido inflamable el auto estacionado en el jardín. Segundos después regresó con una antorcha y prendió fuego al vehículo que había sido comprado hace apenas dos días. La víctima cuenta que “si no hubiese sido por los vecinos que nos ayudaron, no sé que nos habría ocurrido”. Como pudieron, los testigos lograron apagar las llamas antes que alcanzaran la casa de los afectados. Esta vecina de Maipú sigue sin entender porqué ocurrió dicho ataque el pasado 1 de agosto. “Creo que se equivocó de persona y de casa (…). Estamos desesperados, no dormimos tranquilos, tengo problemas de salud y quiero que nos ayuden”, dice. El atacante sería conocido en el barrio y no es primera vez que comete un delito contra los vecinos, quienes piden la intervención de la policía antes que ocurra una tragedia.