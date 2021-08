En septiembre de 2020, Bárbara Huentumilla fue agredida violentamente por su pareja después de haber salido a comer juntos. El exceso de alcohol, gatilló una discusión que fue creciendo y terminó en golpes. “Abrió la cerveza, después me la vació en mi cuerpo”, relata la mujer, quien luego fue arrojada al suelo. Fue en ese contexto, que agarró un cuchillo e hirió al hombre provocándole la muerte. “Ese fue mi error: haber tomado un cuchillo, pero yo no daba más con los golpes que me estaba dando”, señala. Días después del hecho, el Ministerio Público la formalizó por parricidio, pero la Fiscalía consideró causas anteriores donde tenía la calidad de víctima por violencia intrafamiliar, quedando con arresto domiciliario. Sin embargo, hoy se encuentra en la cárcel de Temuco en prisión preventiva. La parte querellante solicitó en una audiencia que, ante los nuevos hechos, podría quedar privada de libertad. La familia de Bárbara pide que vuelva a arresto domiciliario a la espera del juicio, donde podría arriesgar 19 años de cárcel.