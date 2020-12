Luego de una investigación de más de tres años realizada por la Fiscalía Centro Norte y el OS9 de Carabineros, se logró la detención de 16 presuntos involucrados en el recordado “Robo del Siglo”, sin embargo, solo uno de ellos quedó en prisión preventiva por el delito.

La formalización de los individuos se llevó a cabo con la revelación de las primeras imágenes del robo ocurrido durante la madrugada del 19 de septiembre de 2017. En dicha instancia, un vigilante rompió el protocolo de la empresa de valores Esertval y salió a comprar.

Lee también: 12 de los 16 detenidos por el “Robo del siglo” quedaron en libertad

“Salí a comprar unos cigarros, a comprar unas galletas. Y en eso, ya de vuelta, me encontré con un grupo de gente de espalda cuando me abrieron la puerta, y ya de ahí fue calvario. Me tiraron al suelo esposado (…) si hubiera visto un auto sospechoso no toco la puerta y me devuelvo”, declaró en ese entonces Jesús Bravo, guardia acusado de fingir asalto.

Pero esa noche lo que aconteció fue un plan estudiado meses antes, donde se logró concretar el robo de 16 mil millones de pesos en billetes mediante la simulación de la intimidación de guardias de seguridad y el uso del oxicorte para acceder a la bóveda.

“Estamos hablando de aproximadamente 21 millones de dólares. Se produce una repartición del dinero entre los jefes de esta organización, que se traduce en la compra de diferentes bienes raíces, automóviles y distintos tipos de utensilios de lujo”, detalló el fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Por su parte, el coronel Juan Francisco González, jefe del Departamento 0S9 de Carabineros, declaró que “hay vinculados alrededor de 101 vehículos, también hay propiedades y en la entrada de registros autorizadas por el tribunal se incautó fajos de billetes, también hay una pistola Glock encargada por robo” vinculadas a este delito ocurrido hace tres años.

Lee también: Habla la mamá de Melissa, niña asesinada en Coquimbo: “Quiero saber por qué se ensañaron con mi hija”

Pese a la evidencia presentada, incluyendo los registros del “Robo del Siglo”, el tribunal desestimó delitos como asociación ilícita para la comisión del robo, lavado de activos por la compra y posterior venta de vehículos y propiedades, y otros delitos previos al robo, dejando a sólo uno de los 12 formalizados en prisión preventiva.

Debido a esto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció que apelará a la resolución para la prisión preventiva de los otros individuos imputados, ya que existe evidente peligro de fuga.