Nido de secuestradores y homicidas: Crimen organizado se tomó decenas de departamentos en Talca

Una verdadera pesadilla es la que estaban viviendo los vecinos de la Villa Las Américas de Talca, conocida como “El Pantano”, por caóticos casos que remecieron a toda la Región del Maule.

Esto porque una serie de blocks quedaron inhabitables tras el terremoto del 2010, situación que fue aprovechada por los nuevos ocupantes, esos que nadie quiere tener cerca.

El barrio poco a poco se fue convirtiendo en una pesadilla. Los departamentos que durante años fueron el hogar de familias de esfuerzo, pasaron a dar cobijo a delincuentes y peligrosas bandas criminales.

La preocupación en los residentes de la zona creció considerablemente al notar que no solamente eran antisociales vinculados al narcotráfico, sino que también a delitos como secuestros y homicidios.

Tres crímenes en un mes

El clímax llegó en noviembre del 2022, mes en que ocurrieron tres impactantes asesinados. Uno de ellos el de Óscar Rojas, quien fue golpeado por un grupo de sujetos y luego atacado con armas de fuego.

Su madre, que prefirió no revelar su nombre, lo describía como un hombre “sociable, respetuoso y que todo el mundo quería”. De acuerdo a su familia, el joven fue a buscar un dinero por encargo de un amigo, pero encontró la muerte.

Según la investigación del Ministerio Público, los autores, integrantes de una banda que se instaló en los blocks en desuso, serían los mismos que ese día secuestraron a un ciudadano venezolano.

Anteriormente, un hombre de nacionalidad colombiana murió al intentar escapar de un secuestro en la misma villa, siendo acribillado en plena calle. Al confirmarse el tercer fallecido por manos de terceros, la PDI conformó un equipo con dedicación exclusiva para aclarar estos hechos.

El modus operandi de las bandas es algo que, al menos en Talca, no se había visto. Así lo indicó el prefecto Germán Parra, jefe policial del Maule. “Llevo mucho tiempo en la región y solamente una vez me había tocado ver algo tan violento, fue en Molina hace unos años. Pero no habíamos tenido delitos de este tipo”, dijo.

En tanto, el fiscal Marcelo Albornoz, no descartó que los delincuentes que operaron en la Villa Las Américas tengan un vínculo con el Tren de Aragua.

“Hay muchas diligencias pendientes y no podemos descartar ninguna línea investigativa. Hay antecedentes respecto a eso, pero no podemos confirmar ni descartar esa situación”, comentó.

Megaoperativo

Estos tres homicidios llevaron a que la PDI desplegara a más de 200 detectives en un megaoperativo, con el cual allanaron sorpresivamente los departamentos en toma.

En total, 142 viviendas fueron registradas, logrando dar con algunos de los presuntos responsables de los crímenes. Se trata de tres ciudadanos venezolanos a los que se les encontró droga y armas de fuego.

Uno de ellos, al menos, estaría involucrado en el asesinato de Óscar Rojas, aunque se presume que participaron otras tres personas, las que hasta ahora no han sido ubicadas.

Tras los allanamientos, fue el turno del desalojo de los departamentos. Carabineros sacó a varias personas de los blocks y el seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, confirmó que los edificios serán demolidos.

En su reemplazo, se levantará un nuevo proyecto habitacional de 90 propiedades que contemplará áreas verdes, situación que tranquiliza en algo a los vecinos que solamente desean vivir en paz.