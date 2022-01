Una persona denunció ser víctima de una encerrona en las afueras del aeropuerto de Santiago, luego de viralizarse su caso se dieron cuenta que durante el mismo día su vehículo estaba siendo utilizado para realizar otros atracos en distintos puntos de la capital. Así ocurrió en la intersección de las calles Santa Isabel con San Francisco, en la comuna de Santiago Centro, donde un auto de color rojo obstaculizó el paso de otro vehículo para sustraerlo. Enrique Pino, dueño del automóvil, indicó a CHV Noticias que el robo ocurrió cuando estaba cambiando la música mientras el semáforo estaba en rojo. “Se bajaron cinco tipos con armas de fuego y me empiezan a golpear, mientras otros dos me apuntaban”, relató. La denuncia fue acogida por Carabineros, sin embargo hasta el momento no existen novedades sobre el paradero del vehículo robado.