Este miércoles, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, anunció que buscará interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por la actual crisis migratoria que se vive al norte del país.

La petición, que anunció a través de un video en su cuenta de Twitter, surgió luego de que un grupo de gobernadores regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, le solicitó al Congreso que se interrogara al jefe de la cartera de Interior. "Ojalá dé respuestas que sean integrales, que no sean solo de una mirada. Necesitamos que haya integralidad para abordar esta crisis migratoria y humanitaria", comentó.

En entrevista con CHV Noticias, Mirosevic dijo que las regiones del norte "están absolutamente abandonadas por el gobierno central" y que "están enfrentando solas esta crisis".

Lee también: Centros de acogida y refugios en hostales: Gobierno implementará medidas de resguardo de fronteras y humanitarias

"Esta interpelación tiene un puro objetivo para poder decir si es que funcionó o sirvió para algo o no: yo quiero medidas concretas del gobierno", enfatizó y agregó que "yo no tengo ninguna intención de atacar políticamente al ministro, no es necesario, aquí lo importante es que necesitamos medidas, el gobierno tiene que reaccionar".

Por otro lado, el diputado liberal también se refirió a las medidas que reveló el gobierno en un punto de prensa durante la tarde del miércoles.

"No llegan tarde, llegan tardísimas, pero ayuda, entonces tenemos que seguir en esa línea", señaló Mirosevic, aunque criticó al gobierno al decir que "yo no entiendo por qué se demoró tanto en anunciar estas medidas".

Lee también: Convencionales de Chile Vamos emiten oficio por votación del reglamento: Aseguran que no se respetó la Constitución

Por otro lado, también hizo un llamado a "perseguir a las bandas criminales", como lo coyotes, y que el problema de la crisis es "multidimensional".

Regularización de migrantes y reunificación familiar

Con respecto a la regularización de los migrantes en Chile y la reunificación familiar, el diputado explicó que "la migración es un hecho" y que "el punto es cómo lo hacemos de manera más ordenada, más humanitaria, para que no sea un problema mayor".

"Yo no estoy en la interpelación denunciando al ministro Delgado de ser el responsable del origen de la migración", insistió y añadió que "lo estoy denunciando por una política centralista de abandono de las regiones del norte".

Sobre las 52 firmas que se necesitan juntar para iniciar la interpelación, Mirosevic dijo que "están sucediendo desde ya, no tengo el cómputo final porque esto sucede a través de un sistema digital, pero ya muchos diputados y diputadas han adherido, yo espero a finales de hoy o mañana en la mañana poder anunciar cuántas tenemos".