La candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, lidia con una serie de cuestionamientos tras darse a conocer el juicio que Contraloría mantiene contra su esposo Mauricio Olagnier Tijero por una licitación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) cuando trabajaba como jefe del Departamento de Logística.

En una publicación de La Tercera, se reveló que el ex coordinador de Compras y Contratos de la Junaeb, Nelson Hadad, y el cónyuge de la aspirante a La Moneda, están denunciados ante el Tribunal de Cuentas del ente regulador por la presunta responsabilidad en haber ejecutado de forma irregular en 2015 una operación en que se cuestionó el diseño, producción y distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para estudiantes que no cumplían con los requisitos del beneficio. De este modo, a ambos se les exige la retribución de $859.718.142.

En conversación con CHV Noticias AM, la senadora se refirió al proceso judicial que vive actualmente su marido y aseguró que “la orden de compra de ese periodo se hizo cuando él estaba de vacaciones, durante el mes de febrero. Y bueno, él se fue de la Junaeb en marzo del 2015, pasó un tiempo sin trabajo, después ingresó a otras instituciones que había trabajado anteriormente y sólo el año 2017, harto tiempo después que había dejado la Junaeb, se enteró de un juicio de cuentas que previamente se había hecho un sumario interno, del cual él nunca fue combinado a presentar antecedentes. Él nunca supo que fue parte de una investigación sumaria“.

“Curiosamente, han pasado cinco años y ni siquiera él ha tenido acceso a poder realizar su defensa“, agregó.

En la misma línea, la parlamentaria se refirió a otra acusación que alude a Mauricio Olagnier. Según una reciente publicación de El Líbero, su esposo también habría cobrado $4 millones por el uso de un auto en la campaña de la candidata en 2013.

“No es que me haya cobrado, son súper malintencionados porque en todas las campañas, todos tienen que poner una valorización. Si usted fuera hoy día a El Bosque a acompañarme, hay una persona de mi equipo que tiene una lista y que dice ‘este señor lo acompañó…’ y tiene que valorizar (…) Todo tiene que estar valorizado en la campaña, entonces esto sólo refleja la mala leche“, apuntó.

Asimismo, cree que estos cuestionamientos surgen debido a las discrepancias que ha tenido con el candidato del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, a quien le preguntó en el último debate televisivo sobre sus supuestos vínculos con empresas del gas.

“Yo creo que le dolió mucho, imagínese que a él (Sichel) le hago una pregunta, ‘¿usted hizo lobby por el gas?’ y se demoró, no contestó, al punto que después que terminó el debate, Juan Manuel Astorga le pregunta ‘usted no ha respondido la pregunta, ¿hizo o no lobby por el gas’?. Él dice no y al día siguiente se le desmorona todo porque le empiezan a salir todos los aportes de los altos ejecutivos de las empresas de gas”, añadió.

Polémica por cuentas de APV

Yasna Provoste también habló sobre las tres cuentas de Ahorro Previsional Voluntario (APV) que mantiene por un monto total de $94,5 millones. Según consignó La Segunda, según sus declaraciones de patrimonio ante el Senado y el Servel entre 2017 y agosto de este año, la legisladora mantiene estos fondos en dos entidades financieras distintas.

Al respecto, señaló que “yo tengo tres APV, uno del año 2006 cuando era funcionaria pública, luego cuando era diputada y ahora que soy senadora, porque además fui criada en una cultura de ahorro y yo, cuando nació mi hijo, le abrí una libreta de ahorro”.

En ese sentido, aseveró que esta información fue publicada por ella “sin que sea una exigencia de la legislación”: “La ley les exige a las autoridades tener que publicar sus bienes e intereses, no sus ahorros. Cualquiera puede entrar a mi información pública cuando me inscribí como candidata, están mis ahorros y deudas también. Puse hasta las deudas de las tarjetas de crédito y no tengo ningún problema”.

Cabe mencionar que el Ahorro Previsional Voluntario (APV) es un instrumento adicional y complementario al ahorro en la cuenta de capitalización individual obligatoria en una AFP, cuyo objetivo es aumentar el monto de la pensión o compensar períodos no cotizados. Además, esta revelación se da en medio de la discusión por el cuarto retiro de los fondos previsionales, donde Provoste se ha declarado a favor.