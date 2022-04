Nicolás Zepeda lloró e insistió en que “yo no maté” a Narumi: La respuestas que marcaron su última declaración

“Yo no la maté, yo también quiero saber”. Esas palabras fueron el clímax de la audiencia de este jueves en Francia, cuando Nicolás Zepeda rompió en llanto y en reiteradas ocasiones, incluso gritando, niega haberle quitado la vida a la joven japonesa. Esta jornada fue la última vez que el imputado hablaría en el tribunal, salvo que en los próximos días decida decir algo más, pero todo indica que no lo hará. Algunas de las frases fueron, por ejemplo, en alusión a la compra de fósforos y líquido combustible, señaló que “si yo no estuviera siendo investigado, nadie encontraría que esa fue una compra extraña”.