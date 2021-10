Desde hace un tiempo, se ha vuelto cada vez más frecuente que bandas de delincuentes ataquen de forma violenta a los choferes de buses y asalten a los pasajeros. Por este motivo, los trabajadores de la locomoción colectiva, quienes se sienten absolutamente desprotegidos, han establecido ciertas zonas críticas en las que no paran por miedo a lo que les pueda pasar. En comunas centrales de la capital se registraron durante las últimas semanas impactantes episodios en que grupos ingresaron a este tipo de vehículos intimidando con escopetas. Actualmente, en determinada ruta entre El Bosque y San Bernardo, así como también en sectores de Cerrillos, los conductores ya no se detienen para no enfrentarse a circunstancias de este índole.