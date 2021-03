Miles de familias están condenadas a vivir desconectadas al vivir en las denominadas zonas rojas, sectores en que empresas de telecomunicaciones no ofrecen sus servicios de Internet. En 42 comunas del país la señal funciona de forma deficiente o nula. Adultos que no pueden llevar a cabo su teletrabajo y estudiantes que ven truncadas sus clases online. “Es complicado, porque estoy a punto de caer en una depresión”, lamenta María, una vecina de La Pintana que podría perder su trabajo por la causa. Un contexto doloroso y discriminatorio, dicen, apuntando a que la principal problemática es la brecha educacional. A junio de 2020, el 43% de los hogares de Chile no contaba con una conexión a Internet fija residencial. La comuna con peor conectividad es La Pintana y en la lista también figura Cerro Navia.