Tras alerta sanitaria por queso: ¿Qué es la listeria y qué enfermedades puede provocar en el organismo?

Tras la alerta sanitaria por la presencia de listeria en un queso, de una reconocida marca, el producto se quitó del mercado y se llamó a la población a no consumirlo. Esta mañana la Seremi de Salud fiscalizó supermercados de la Región de Valparaíso para cerciorarse que el producto no estuviese a la venta, pero horas más tarde la propia empresa fabricante aseguró que el estudio fue mal hecho y que el riesgo no es tal. Pero, ¿qué es la listeria? Expertos lo explican en el siguiente informe.