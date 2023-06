El angustioso llamado de doctor tras muerte de guagua y colapso de camas UCI pediátricas: “Es el momento de hacerlo”

Un angustioso llamado se viralizó a través de TikTok en los últimos días. En él aparece Ignacio Ponce de León, médico de urgencia del Hospital Gustavo Fricke, quien anteriormente ya había abordado con urgencia el colapso en la ocupación de camas UCI pediátricas ante el aumento de los contagios de virus respiratorios.

En ese sentido, el doctor interpeló a las y los usuarios que verían su video, en el que con evidente emocionalidad pide la protección de las y los niños en este complejo momento sanitario.

Una petición que se viralizó, además, después que se diera a conocer la muerte de una guagua de 2 meses en San Antonio ante la falta de camas para su hospitalización, debiendo desplegarse un frustrado operativo de traslado hacia Arica.

Al respecto, el profesional de la salud expuso en su registro que, si bien todas las redes de apoyo de una familia pueden variar caso a caso, “este es el momento” para tomar medidas más radicales.

La más efectiva, dijo, es evitar que los niños y niñas menores de 2 años salgan de sus casas.

“Si ustedes tienen hijos, hijas, que tienen menos de 2 años, que tienen -ojalá dios quiera- la posibilidad de no sacarlos de la casa, de no exponerlos en lugares públicos, de no exponer a sala cuna, de no exponerlos a terceros, tomen la opción. Este es el momento de hacerlo“, declaró.

Anteriormente, el doctor también había abordado otra problemática asociada, abriendo el debate en torno a la exigencia de certificados médicos en los establecimientos educacionales.

Más allá del costo asociado a asistir a una consulta médica, Ponce apuntó al colapso en las disponibilidad de citas pediátricas y en las salas de urgencia. Pero no solo eso, sino que lo más relevante es que llevar a un niño o niña al hospital, puede significar una exposición innecesaria.

Mira el video a continuación: