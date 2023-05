Nutricionista explicó cómo bajar consumo de endulzantes y los mitos del azúcar: Podrían aumentar riesgo de diabetes

La OMS desaconsejó el uso de los endulzantes, debido a que advirtió que no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden aumentar el riesgo de diabetes de tipo 2. Ximena Martínez, nutricionista de la Red Salud UC Christus, aclaró en CHV Noticias que “si tengo antecedentes o mayor riesgo de padecer diabetes, el uso excesivo de endulzantes puede estar colaborando”. “Quizás quitar el endulzante de una vez no es lo adecuado”, indicó, pero “la recomendación sería disminuir. Si ocupo 15 gotas, puedo bajarla a 10, y así sucesivamente hasta eliminarlo. Pero es muy difícil controlar la cantidad de endulzante que uno come al día, porque con la Ley de Etiquetado muchos productos tienen endulzantes”. Aún así, expuso que lo mejor es enfocarse en alimentos reales, es decir, aquellos que no son ultraprocesados, además de evitar combinar carbohidratos y endulzantes.