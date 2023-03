Insólito: Caso de “gemelo parásito” alojado en el cráneo de niña en China había desarrollado huesos y dedos

Un insólito hecho ocurrido en China ha causado revuelo en el mundo de la ciencia y redes sociales. Todo fue dado a conocer por un grupo de investigadores de la Universidad de Fudan en Shangái, quienes informaron acerca de una cirugía realizada a una niña de un año de edad en la que le extrajeron el feto de su hermano gemelo, una anomalía que se conoce como “fetus in feto” (feto en feto) o “gemelo parásito”.

La investigación fue publicada en la revista Neurology y se refiere al órgano extirpado como “gemelo diagnóstico monocriónico malformado”, el que habría sido incubado en el útero compartiendo la misma placenta. Pero tenían sacos amnióticos separados, que son los encargados de “proteger” a los fetos mientras están en desarrollo, según se indica en un artículo publicado en Live Science.

Este hecho es un caso excepcional, sobre todo por las condiciones en que se alojó la masa. A nivel científico, dice el reporte, solo se han documentado unos 200 casos de “feto en feto”, de los que solo 28 ocurrieron dentro del cráneo.

En términos generales, la mayor cantidad de “gemelos parásito” se han alojado en el abdomen del otro feto como una masa en los tejidos recubriendo la masa abdominal. Este fenómeno, estiman, se da en uno de cada 500 mil nacimientos.

El descubrimiento de este caso en la niña de un año se dio luego de que la menor de edad mostrara señales de retraso en el desarrollo de sus habilidades motoras. Esto se sumaba a un agrandamiento anómalo de la circunferencia craneal y acumulación de líquido en el cerebro.

Tras realizarse la intervención quirúrgica, se pudo observar que el feto del “gemelo parásito” mostraba indicios claros de desarrollo. Tenía columna vertebral, dos huesos de la pierna (fémur y tibia), además de dedos en las extremidades superiores. También, se identificó que sufría de espalda bífida (cuando parte de la médula espinal queda expuesta).

Pruebas de ADN confirmaron que se trataba del gemelo de la niña, el cual había continuado creciendo a partir del suministro de sangre por parte de su hermana.

