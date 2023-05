“¿Saben cuánto cuesta un pediatra?”: Doctor tiktoker criticó que colegios exijan certificados médicos a niños

Diversos establecimientos han solicitado al Ministerio de Educación (Mineduc) la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno ante el sostenido aumento de las enfermedades respiratorias entre los estudiantes.

Por tal motivo, gremios como el Colegio de Profesores del BioBío hicieron un enérgico llamado a que cumplan dicha solicitud, bajo el argumento de prevenir más casos que afecten a niños, niñas y adolescentes.

El jefe de la cartera, Marco Antonio Ávila, descartó de momento la medida pues aseguró que no estaría respaldada por expertos: “Se han adelantado los procesos de vacunación, se entiende que no deberíamos adelantar (las vacaciones) porque la evidencia epidemiológica que nos entrega el Ministerio de Salud es que no habría necesidad de ello”.

Otro de los flancos abiertos, aseguran los expertos, es la cantidad de familias que acuden a los recintos asistenciales en busca de un certificado médico para excusar la ausencia al colegio en virtud de la enfermedad.

¿El problema? Gran parte de los casos que derivan en una consulta corresponden a cuadros que no son leves, lo que implica una innecesaria exposición a virus de mayor connotación, como lo son el sincicial y el rotavirus.

Es por esto que pediatras y médicos generales han expresado su preocupación por los procedimientos que los colegios y jardínes adoptan en temporada de invierno, pues apuntan a que deberían flexibilizar sus medidas con el objetivo de prevenir contagios.

“¿Saben cuánto cuesta…?”

Uno de ellos fue Ignacio Ponce de León, médico de urgencia del Hospital Gustavo Fricke, quien publicó un video en TikTok para comentar esta situación y abrir el debate en torno a la exigencia de certificados médicos en los establecimientos educacionales.

“A niños que tienen cuadros de faringitis con un poco de congestión nasal, sin compromiso en la oxigenación, sin fiebre, sin taquicardia, los distintos centros de educación y los jardines infantiles les piden el famoso certificado médico“, comenzó diciendo el médico.

Bajo su punto de vista, la situación anterior daría pie a que las mamás lleven a sus hijos —que no tienen cuadros graves—, a sentarse al sistema de salud público “rodeados de niños con cuadros que quizás no son leves”.

Médico advierte

En consecuencia, Ponce advirtió que la solicitud del documento provoca una exposición innecesaria de los niños a las enfermedades respiratorias. “Entonces, yo me pregunto… los directores, inspectores que piden (…) este famoso papel médico, ¿ustedes saben cuánto cuesta un pediatra?“, preguntó.

“¿Ustedes saben si los pediatras, en el contexto que estamos actualmente, tiene horas médicas? Porque muchas veces las madres se ven enfrentadas a que quieren una hora médica, pero no hay pediatra disponible y van a la urgencia y está totalmente colapsado“, cuestionó el médico.

Así, para concluir, el profesional de salud apeló a la “empatía” para evitar este tipo de situaciones. “¿O la realidad de todos los chilenos es que todos tienen (dinero) para pediatra y que los pediatras sobran en este país”, cerró en el video.

Mira el video a continuación: