Aylén Milla y Claudia Conserva lo padecen: Qué es y cómo detectar el cáncer de mama triple negativo

Aylén Milla reveló que en enero pasado le fue diagnosticado un agresivo cáncer de mama que ha tratado con 16 quimioterapias, sin mencionar cuántas sesiones restan para acabar el tratamiento.

De acuerdo con el video que publicó en Instagram, la modelo argentina esperó “sentirse fuerte” para dar a conocer el diagnóstico, con el cual busca “empoderar a otras personas” y transmitir que la “vida no es perfecta”.

“(Me preguntaba) cómo puedo concientizar, más allá del beauty, más allá del estilismo, que muchas veces son vistas como banales”, reflexionó en el registro. “Y me pregunté mucho tiempo cómo hacer esto, y de repente -y esta no es la respuesta que esperaba-, me vino un cáncer”, expresó.

De esta forma, la influencer y ex chica reality informó que padece del mismo tipo de cáncer que Claudia Conserva, quien por estos días exhibe un documental en televisión abierta que registró desde el momento en que se enteró del diagnóstico hasta cuando empezó su tratamiento.

“Qué importante es chequearse una vez al año, un diagnóstico a tiempo puede tener mejor pronóstico. No se olviden de eso. Grábenselo. Ojalá sea el caso”, expresó la comunicadora en el post con el que reveló la noticia.

Desde entonces, Conserva se volcó en una cruzada orientada en conscientizar a la población en torno a la detección temprana del cáncer, pues tal como ambas figuras lo expresaron, un diagnóstico a tiempo podría salvar la vida.

¿Qué es el cáncer de mama triple negativo?