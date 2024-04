¿Cuáles son los síntomas del cáncer de útero? La enfermedad que afecta a Daniela Nicolás

La actriz y ex Miss Chile Daniela Nicolás impactó al revelar que padece de cáncer de cuello uterino. Un importante diagnóstico que fue dado a conocer en primera instancia por la periodista Cecilia Gutiérrez.

“No lo he pasado muy bien. No había querido compartirlo con ustedes porque no me sentía preparada para conversar sobre este tema. No me siento preparada”, explicó Nicolás a través de sus redes sociales.

“Han sido meses un poquito difíciles, caóticos, angustiantes. Antes de hablar con ustedes tenía que estar bien y no lo estaba”, detalló la también presentadora de televisión.

¿Qué es el cáncer de útero?

Para comprender lo anterior, es necesario saber qué es el cáncer de útero y cómo se origina.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, esta enfermedad se produce en las células del cuello del útero, una parte que conecta el útero con la vagina.

Se trataría también de un padecimiento progresivo, ya que “antes de que este cáncer se forme, las células del cuello del útero sufren ciertos cambios conocidos como displasia y se convierten en células anormales en el tejido del cuello uterino”.

“Con el tiempo, si las células anormales no se destruyen o se extraen, es posible que se vuelvan cancerosas, se multipliquen y se diseminen a partes más profundas del cuello uterino y a las áreas que lo rodean”, agregan en su descripción.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de útero?

El cáncer de útero, al igual que muchas enfermedades, no suele presentar síntomas y esto dificulta su detección en primer instancia.

Por lo mismo, la recomendación siempre es realizarse los chequeos constantes y rigurosos con su ginecólogo o ginecóloga, principalmente el examen del PAP.

Por otro lado, en caso de presentar síntomas en un estadio temprano, éstos pueden ser:

Sangrado vaginal después de tener relaciones sexuales.

Sangrado vaginal después de la menopausia.

Sangrado vaginal entre períodos menstruales, o períodos menstruales abundantes o que duran más de lo normal.

Flujo vaginal líquido de olor fuerte o con sangre.

Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.

Asimismo, los síntomas se agudizan cuando el cáncer ya está avanzado y se diseminó hacia otras partes del cuerpo:

Dificultad o dolor al evacuar, o sangrado del recto con las evacuaciones intestinales.

Dificultad o dolor al orinar, o sangre en la orina.

Dolor sordo en la espalda.

Hinchazón de las piernas.

Dolor en el abdomen.

Sensación de cansancio.

Síguenos en