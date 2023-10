“Manos arriba chaparrita”: Estos son los nombres más excéntricos de caballo en Santiago 2023

Tras el primer encuentro de esta disciplina realizada esta mañana, los caballos como "Lord of the Dance", "Hands Up Chaparrita Z" o los chilenos "Ronaldo" y "Doctor Rossi", serán quienes buscaran algún lugar en el pódium durante las próximas fechas en Santiago 2023.