Atleta chilena acusó haber sido bajada de final de relevo en Panamericanos: “No se me dio ninguna razón”

Una potente acusación fue la que realizó la atleta nacional Poulette Cardoch a través de redes sociales, asegurando que a pocos instantes de tener que disputar la final del relevo 4×400 femenino de Santiago 2023, fue bajada de dicha competencia por decisión del entrenador.

Según señaló, decidió alzar la voz para expresar “cómo me afectó tanto emocional como físicamente y también para que algo así jamás vuelva a pasar a ninguna atleta”.

“No se me dio ninguna razón de peso”

En concreto, Cardoch señaló que llegaba a esa competencia como titular y con la tercera mejor marca de Chile.

“En todo momento, meses, semanas e incluso en la misma Villa, se me dijo a mí, a mi entrenador, que estaba OK. Incluso en la misma Villa Panamericana, durante la reunión técnica oficial que sostuvo toda la selección de atletismo, fui ratificada como parte del equipo titular“, continuó relatando.

Sin embargo, a horas de la definición, “el entrenador del relevo, sin avisar nada, y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo y poner a dos reservas”.

“Berdine, en ese momento, se encontraba junto a su técnico calentando para la final panamericana de los 800 metros planos, instancia donde requería máxima concentración. No obstante, el entrenador de relevo 4×400, sin considerar consecuencia alguna, interrumpió el calentamiento y pidió al técnico que dejara de supervisar a Berdine, para informarle que no correría el relevo”, expuso.

Pero eso no fue todo, ya que Poulette agregó que en dicho momento “no se me dio ninguna razón de peso, concreta. Solo se me dijo que ‘veía mejor a otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento”.

“Lo peor y más doloroso para mí fue que se me avisara tan encima una decisión que, probablemente, ya había sido tomada hace días”, señaló la deportista, lamentándose además porque en ese momento toda su familia y amigos estaban esperando su presentación en el estadio.

Poulette Cardoch fuera de competencia

Posteriormente, el jefe de área de velocidad y el encargado técnico de la federación habrían pedido explicaciones y la reintegración de ambas deportistas, pero “el entrenador se negó y fue relevado de su cargo”.

Aún así, todo este suceso produjo una reacción adversa en la ateta y “no me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí, por lo que desistí de ser parte de un relevo en el que me había ganado el derecho de participar”.

Cabe mencionar que en esta carrera de 4×400, Chile fue representado por Stephanie Saavedra, Berdine Castillo, María Mackenna y Martina Weil, quienes se quedaron con el sexto lugar.

Mira acá la declaración completa de la atleta Poulette Cardoch:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Poulette Cardoch (@policardochr)

Síguenos en