Canadá y EEUU protagonizan estrepitosa caída en competencia de ciclismo en los Panamericanos 2023

Un estrepitoso accidente se registró durante este viernes en plena competencia de ciclismo femenino Madison en los Juegos Panamericanos 2023. El hecho ocurrió justo cuando dos deportistas hicieron contacto en la pista, lo que provocó una fuerte caída que afectó a ambas.

En el registro se logra apreciar que tuvieron que ser asistidas rápidamente por el personal de sus equipos, sobre todo porque la carrera continuó en curso mientras ellas quedaron en el piso.

Cabe destacar que este deporte requiere una alta concentración, justamente por la dificultad que presenta. Los deportistas que desempeñan este disciplina deben estar atentos a todas las direcciones para evitar un contacto.

¿Cuál es su estado de salud?

Tras la fuerte caída, fueron las representantes de Canadá y Estados Unidos quienes se quedaron rezagadas por el fuerte choque que las dejó durante varios segundos detenidas.

De hecho, la competidora canadiense no pudo seguir en la carrera tras presentarse algunas complicaciones que, aparentemente no fueron de gravedad. Sin embargo, se determinó para su seguridad que no siguiera pedaleando.

Pero, en el caso de Estados Unidos, la competidora simplemente no dejó su participación de lado, pese al fuerte impacto.

Revisa el momento a continuación:

