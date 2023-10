Campeona olímpica de Canadá quedó impactada al ver su imagen en el Metro por Santiago 2023

Este viernes, de la mano de la ceremonia inaugural en el Estadio Nacional, se iniciarán oficialmente los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Un evento deportivo que ha congregado a múltiples representantes nacionales e internacionales.

Los deportistas se hospedarán en la Villa Panamericana ubicada en Cerrillos, donde tendrán sus propios departamentos para quedarse en nuestro país durante el desarrollo de las competencias.

Una de ellas es la nadadora Maggie Mac Neil, campeona olímpica por Canadá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022, quien en su arribo al país se llevó una gran sorpresa que dio a conocer en sus redes sociales.

La deportista se grabó junto a un enorme afiche ubicado en la estación Estadio Nacional de la Línea 6 del Metro de Santiago, el cual publicita los Juegos Panamericanos.

En esta pancarta aparece ella, siendo destacada como una de las figuras importantes que serán parte del evento.

“¡Ver esto en la estación de metro fue genial! ¡Pero lo que fue aún más increíble fue que justo vimos a este niñito y a su papá imitando mi pose!“, relató en su post.

“¡Este es un ejemplo perfecto de que TAMBIÉN PUEDES HACERLO! Es por esto que hago lo que hago, ¡y es tan especial!“, cerró.

Cabe destacar que la nadadora obtuvo el oro en los 100 metros mariposa, plata en 4×100 metros libre y bronce en 4×100 metros estilos.

Seeing this in the subway station was so cool! 🤩but what was even more awesome was that we just happened to see this little boy and his dad copying my pose 🥺 This is a perfect example that YOU CAN DO IT TOO 🫵🏼

This is why I do what I do, and it’s so a special!☺️ pic.twitter.com/wfDisqATJU

— Maggie Mac Neil, OLY (@mags_swims26) October 19, 2023