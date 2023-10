La enfermedad que no consiguió detener a la medallista chilena Catalina Vidaurre: “Ganar la plata fue irreal”

Este sábado 21 de octubre la ciclista chilena, Catalina Vidaurre, obtuvo el segundo lugar en Mountain Bike en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, por lo que fue premiada con una medalla de plata.

La noticia fue sorprendente en varios sentidos, no sólo porque era la segunda medalla para Chile en la misma disciplina; sino porque además había sido su hermano quien ganó la primera.

Pero, había una razón todavía más poderosa para ponerse contento y es que Catalina posee una complicación de salud que dificultaba todavía más el triunfo que contra todo pronóstico obtuvo.

“A principio de año me tocó una enfermedad que ni yo creía que existía y fue en verdad muy triste. Yo pensaba que este año iba a ser todo perdido, el nacional tampoco fue como yo esperaba”, indicó cuando llegó a la meta.

“Pero pasito a pasito yo me fui superando y estar aquí, competir aquí y ganar la plata fue… Irreal“, aseguró.

La enfermedad de Catalina Vidaurre

“Con harta penita tengo que decirle no al campeonato nacional que se viene este fin de semana porque la salud va primero”, fue como Catalina Vidaurre comenzó la publicación de Instagram en la que explicó la complicación de salud que padece.

El escrito lo dejó en sus redes sociales durante marzo de este año: “Desde hace ya semanas que no me andaba sintiendo muy bien entrenando, con mucha dificultad para respirar y muy cansada. Y obviamente, como a uno no le gusta parar, no le presté mucha atención al asunto, pensado que se iba a pasar solo. Pero no señores, la cosa no pasó”, explicó.

“En conclusión, me fui hospitalizada la semana pasada porque me encontraron trombos en ambos pulmones, lo que me estaba provocando dificultad al respirar y mucho cansancio”, detalló.

Y fue esta enfermedad la que complicó su participación en el Campeonato Nacional de este año, aunque eso no la detuvo para seguir adelante.

Revisa la publicación en Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗩𝗶𝗱𝗮𝘂𝗿𝗿𝗲 𝗞. (@catavidaurrek)

Síguenos en