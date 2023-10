Ceremonia clausura Panamericanos Santiago 2023: Artistas invitados, dónde es y venta de entradas

Este domingo se realizará la ceremonia de clausura de uno de los eventos deportivos más importantes del país y se trata de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El evento contará con la presencia de grandes artistas nacionales e internacionales, quienes serán los encargados de rendir un homenaje a la diversidad humana y cultural de Chile, de acuerdo a lo confirmado por Panam Sports a través de X.

De esta manera, Chile se vestirá de gala para despedir de mejor manera a los cerca de 7.000 atletas que compitieron y nos llenaron de emoción durante la fiesta deportiva.

¡Y sin más preámbulo! A continuación te dejamos todos los detalles de la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

¿Qué artistas estarán en la ceremonia de clausura Santiago 2023?

Los artistas nacionales que protagonizarán el cierre de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 son Joe Vasconcellos, Inti Illimani Histórico y Pascuala Ilabaca.

Pero la sorpresa no termina ahí, ya que el cantante estadounidense de origen dominicano, Prince Royce, también será parte del evento.

¡Nos espera una emocionante clausura! 🥳 Estos serán los artistas que ambientarán gran magno evento. 🎤 🤩Intillimani Histórico

🤩Pascuala Ilabaca

🤩Joe Vasconsellos

🤩Prince Royce pic.twitter.com/NBi31dytnK — Panam Sports (@PanamSports) October 31, 2023

¿Dónde y cuándo se realizará la ceremonia de clausura Santiago 2023?

La ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se realizará este domingo 5 de noviembre.

El acto tendrá lugar en el Estadio Bicentenario, información que fue confirmada por la Corporación Santiago 2023, comunicando el préstamo del coliseo por parte de la Municipalidad de La Florida.

El Director ejecutivo del comité organizador del evento deportivo, Harold Mayne-Nicholls, quiso agradecer al alcalde de la comuna Rodolfo Carter,

“No se demoró más de 10 segundos en decirme ‘si, no hay ningún problema’ (…) Cuando le dije ‘usted me fija las condiciones económicas para pagar esto’, y dijo ‘no, en un proyecto donde está involucrado todo el país, nosotros no podemos cobrar’”, expresó.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Por el momento, la organización no ha confirmado el día en el que se venderán las entradas para la ceremonia de clausura de Santiago 2023, pero dieron algunas luces que deberían ser los próximos días.

Los artistas invitados a la Ceremonia de Clausura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 harán un gran homenaje a la diversidad humana y cultural de Chile. 🇨🇱 🗓️Domingo 5 noviembre

⏰ 8:00pm ¡Pronto venta de entradas! — Panam Sports (@PanamSports) October 31, 2023

