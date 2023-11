Chile no pudo frente a Argentina en balonmano e irá por el bronce frente a EE.UU. en los Panamericanos

La selección chilena de balonmano perdió por 33-26 ante Argentina en la semifinal de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Pese a su buen desempeño, Los Lobos no pudieron con el nivel de los trasandinos y no lograron instalarse en la final en el Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar. Sin embargo, no todo está perdido, pues el Team Chile enfrentará este sábado a Estados Unidos en la definición por el bronce.