“A todos nos pasa”: Clavadistas mexicanas se perdieron en el Metro y registro se hizo viral

Las clavadistas mexicanas Carolina Mendoza y Alejandra Estudillo se perdieron en el Metro de Santiago y subieron el divertido registro a la plataforma de TikTok, el cual se viralizó rápidamente.

“Una experiencia más en el gran Metro de Chile”, indicó la deportista, quién explicó que llegó hasta Cerrillos, la última estación de la línea 6 del Metro cuando se dio cuenta que tenía que ir en dirección contraria, hacia estación Los Leones.

La clavadista aseguró entre risas: “Nos subimos muy confiadas” y grabó el momento en el que las pantallas del vagón muestran haber llegado hacia la última estación.

El video ya cuenta con casi 30 mil “me gusta”. En él también recibió el apoyo de sus seguidores, quienes le aseguraron que no debía preocuparse, dado que es un hecho que ocurre constantemente, incluso para las personas que viven en el país.

“Yo siendo de Chile y con tanto letrero, me pierdo igual”, “Suele pasar, amiga, a si que no serás ni la primera, ni la última en tomar otra dirección” y “Bienvenidas, a todos nos pasa ¡Las queremos!”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios le dejaron en el video, donde también le aconsejaron no sacar su teléfono en el transporte público para evitar asaltos.

No es la primera vez que la clavadista es viral en redes sociales durante su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, puesto que hace unos días agradeció por la misma plataforma la amabilidad de los chilenos, quienes la contuvieron mientras lloraba en el Metro de Santiago, tras haber tenido un día difícil.

