Nueva denuncia en Team Chile: Atleta acusa que “no se respetó” criterio en competencia 4×100

Una nueva denuncia remece al mundo del atletismo chileno. La velocista Viviana Olivares se sumó a las críticas en contra de la selección para el relevo 4×100 en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde el Team Chile obtuvo medalla de plata.

Recordemos que en la instancia participaron Anaís Hernández, Isidora Jiménez, María Ignacia Montt y la medallista de oro, Martina Weil. Sin embargo, en las últimas horas las deportistas Paulette Cardoch y Berdine Castillo acusaron una presunta “discriminación” al momento de elegir quiénes competirían en la disciplina 4×400.

En entrevista con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Olivares sostuvo que “más que pasarme a llevar, jamás quedaron establecidos los criterios de selección. Siempre ha sido lo mismo todos los años: llevar a las primeras cuatro del ranking y este año no se respetó en el relevo 4×100“.

Según indicó la deportista, fue descartada de la competencia pese a que tenía la cuarta mejor marca nacional. “Según el entrenador encargado, los criterios habían cambiado, cosa que yo nunca vi y cuando me enteré de esto siempre pedí los criterios de selección”.

“A mí no me parecía porque todos los años se ha respetado eso y justo este año, que era tan importante y todas queríamos participar (…) no se respetaron las marcas, no se respetó nada. Fue solamente aceptar la decisión del técnico y eso lo conversé con todas las personas que tenían que saber, pero no tuve ninguna respuesta clara”, agregó.

La velocista mantuvo la “esperanza” hasta el último minuto, pese a que le habían informado que no participaría en la competencia semanas antes de Santiago 2023. “Yo quedé como primera reserva”, aseguró Viviana, quien sostuvo que fue reemplazada por Martina Weil, quien tenía una buena marca en el relevo 4×200.

“El atletismo es súper objetivo y nuestros cupos lo ganamos en la pista (…) Yo soy de Ovalle y siento que no me toman tanta consideración al no ser de Santiago. El esfuerzo es el mismo y el sacrificio es igual para todos, hay un trabajo detrás de cada atleta y tienen que respetar las marcas que ganamos limpiamente”, afirmó Olivares.

Revisa la entrevista acá:

