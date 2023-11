“Él lo está pasando muy mal”: Emanuelle Silva pide detener ataques hacia deportista brasileño que lo empujó

El seleccionado nacional, Emanuelle Silva, hizo un llamado a detener los ataques hacia el patinador brasileño Guilherme Abel Rocha, quien durante las últimas horas, se volvió foco en redes sociales luego de que empujara al deportista chileno en medio de la competición patín carrera de Santiago 2023.

El empujón que provocó la caída de Silva, dejándolo fuera de la carrera por el oro, sin embargo, el patinador del Team Chile logró quedarse con la medalla de bronce, ya que, el competidor de Brasil fue descalificado por su acción.

Emanuelle Silva pide detener ataques

Luego de la situación, Abel Rocha comenzó a recibir fuertes y constantes ataques e insultos a través de redes sociales, especialmente desde aficionados chilenos, provocando que el brasileño limitara los comentarios en sus publicaciones de la plataforma.

Es por esto que, Emanuelle Silva subió un video a Instagram, en colaboración con la cuenta del Team Chile, en el que solicitó no seguir con los ataques hacia el patinador.

“Quiero decirles que estoy bien, son cosas del deporte y gracias a Dios no pasó a mayores. Son cosas que nosotros vivimos día a día”, partió diciendo Silva.

Luego, señaló que “quería aprovechar de pedirles un gran favor… mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes por lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo”.

“Él lo está pasando muy mal. Nos topamos siempre en los campeonatos, me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio”, enfatizó el atleta del Team Chile.

