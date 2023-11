JJ.OO. celebra oro de Martina Weil con emocionante recuerdo que la une a su madre: “Una tradición familiar”

El Comité Olímpico Internacional, encargados de la organización de los Juegos Olímpicos, celebró la medalla de oro obtenida por la atleta chilena Martina Weil en Santiago 2023.

La joven de 24 años le dio una nueva alegría al país al quedarse con el primer lugar en la competencia de los 400 metros planos en los Juegos Panamericanos, con un tiempo de 51”48.

A través de redes sociales, el Comité publicó un video que recordó una marca que obtuvo su madre, la medallista colombiana Ximena Restrepo, durante los Juegos de Barcelona 1992.

Curiosamente, en esa ocasión su progenitora también corrió por la pista 6 en los 400 metros planos.

El video muestra en paralelo la carrera de ambas deportistas, dejando en claro que Weil lleva el atletismo en la sangre.

“De madre a hija”, parte diciendo la publicación, para luego agregar la frase “una tradición familiar”.

Martina Weil y el fuerte vínculo con su madre

En mayo pasado, a propósito del Día de la Madre, Martina Weil dedicó un emotivo mensaje para Ximena Restrepo.

“Necesitaría escribir un ensayo de 7.000 palabras para poder explicar exactamente lo que se siente tener a Ximena Restrepo, medallista olímpica, de mamá”, indicó en esa ocasión.

Asimismo, sostuvo que “yo creo que se resume en lo siguiente: Me siento mal por toda la gente que no ha podido tener la experiencia en el atletismo que he tenido yo. Con una persona que entiende tan profundamente lo que hago”.

“Una persona que me ha apoyado en cada momento de felicidad y que me ha levantado y dado ánimo cada vez que he fallado. Una persona a la que puedo llamar después de cada uno de mis entrenamientos y que va a entender mejor que nadie lo que significan los tiempos y las pausas y que solo se va a reír cuando le diga que estuve 20 minutos tirada en la pista después de vomitar”, agregó.

Luego, añadió que “es mi ejemplo a seguir, no solo en el atletismo (aunque sueño con correr como ella) y soy la persona más afortunada del mundo de poder decir que soy su hija”.

Cabe mencionar que Martina también es hija del ex deportista olímpico chileno Gert Weil, quien se convirtió en el mejor lanzador de peso de Chile y participó en cuatro versiones de los Juegos Olímpicos.

