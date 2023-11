Jugadoras critican a dirigentes tras quedar sin arquera para la final panamericana: “Inaceptable”

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) emitió un comunicado criticando duramente a los dirigentes nacionales por la situación en la que se mantiene La Roja y la inminente disputa de la final contra México, donde la selección chilena tendrá que jugar sin arquera.

En el contexto de la final del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos 2023, la ANJUFF también respaldó la labor de las jugadoras que tendrán que partir de vuelta a sus clubes, exigiendo respeto para ellas y el futbol femenino nacional.

“Es inaceptable la gestión de la Federación de Fútbol de Chile en torno a la convocatoria de las jugadoras que juegan en clubes extranjeros”, partieron señalando. Esto considerando que tras la renuncia de Christiane Endler y el retorno de Antonia Canales a su club en España, La Roja se quedó sin arquera.

Convocar a tres de ellas no fue contemplado por los dirigentes a cargo, aun cuando las reglas dicen que no se pueden sustituir por jugadoras que no hayan estado en la nómina. Esto, sumado a la negativa de la organización de Santiago 2023 de aceptar una nueva convocatoria, ha derivado en que incluso se piense en la posibilidad de poner a una mediacampista a defender el arco.

“Estos errores administrativos son inadmisibles. Las malas gestiones -que son repetitivos en los años- sabemos que no sucederían en la selección masculina ni tampoco tendríamos la reacción que han tenido algunos medios responsabilizando a las jugadoras”.

La ANJUFF enfatizó en que sus retornos siempre fueron de conocimiento público para la Federación de Fútbol y en esa misma línea agradeció la labor de ambas arqueras, sumado a la labor de Karen Araya y Camila Sáez, quienes también fueron convocadas durante esta jornada a sus respectivos clubes para retomar sus entrenamientos y por ende, tampoco serán parte de la final de este viernes.

Finalmente, agradecieron la disposición de la arquera chilena, la labor y el rol que cumple actualmente en el futbol chileno: “La mejor arquera en la historia de nuestro país merece el respeto y la gestión de un país que trabaje por un futbol femenino profesional”, sentenciaron.

