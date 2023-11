Las claves para entender el escándalo que remece al atletismo chileno: Estas son las acusaciones

Una crisis es la que vive actualmente el atletismo chileno tras la cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Deportistas del Team Chile han denunciado una serie de irregularidades y presunta “discriminación” en el proceso de selección.

Paulette Cardoch y Berdine Castillo acusaron haber sido marginadas del relevo 4×400, donde Chile terminó en la sexta posición.

Además, en las últimas horas se dio a conocer la molestia de la velocista ovallina Viviana Olivares, quien pese a ser la cuarta mejor marca en la disciplina de 4×100, no fue incluida en la competición del equipo femenino que obtuvo medalla de plata.

Fue en esta última disputa panamericana en la que participaron Anaís Hernández, Isidora Jiménez, María Ignacia Montt y la medallista de oro en la prueba individual de los 400 metros, Martina Weil.

Ante esto, la Federación Atlética de Chile inició este jueves un proceso de investigación puntualmente por las serias denuncias de Cardoch y Castillo.

Paulette Cardoch: “No se me dio ninguna razón de peso”

A través de un comunicado en redes sociales, Poulette Cardoch fue la primera en alzar la voz y denunciar que fue bajada del relevo 4×400 femenino de Santiago 2023.

“En todo momento, meses, semanas e incluso en la misma Villa, se me dijo a mí, a mi entrenador, que estaba OK. Incluso en la misma Villa Panamericana, durante la reunión técnica oficial que sostuvo toda la selección de atletismo, fui ratificada como parte del equipo titular“, relató en el texto.

Sin embargo, a horas de la definición, aseguró que “el entrenador del relevo, sin avisar nada, y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo y poner a dos reservas”.

Poulette sostuvo que en dicho momento “no se me dio ninguna razón de peso, concreta. Solo se me dijo que ‘veía mejor a otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento”.

“Lo peor y más doloroso para mí fue que se me avisara tan encima una decisión que, probablemente, ya había sido tomada hace días”, señaló la deportista, lamentándose además porque en ese momento toda su familia y amigos estaban esperando su presentación en el estadio.

Cabe mencionar que en esta carrera de 4×400, Chile fue representado por Stephanie Saavedra, Berdine Castillo, María Mackenna y Martina Weil, quienes se quedaron con el sexto lugar.

Berdine Castillo: “Fui increpada de múltiples formas”

El segundo nombre denunciante en aparecer fue el de Berdine Castillo, quien respaldó los dichos de Cardoch y aseguró que días previos a los juegos “comencé a ser progresivamente hostigada por algunas compañeras y el entregador encargado de coordinar el relevo, Sr. Marcelo Gajardo. Me instaban a ceder mi cupo en la posta”.

“Cuando estaba terminando mi calentamiento para disputar la final de los 800 metros (probablemente una de las carreras más importantes de mi vida) y a poco más de dos horas para que iniciara el relevo, el Sr. Gajardo se presentó en la pista. Solicitó a mi técnico que abandonara el calentamiento que me estaba supervisando, para expresarle que había decidido ignorar los criterios de selección a último minuto y que me eliminaba del relevo”, señaló.

La deportista haitiana-chilena indicó que este complejo momento recibió el apoyo de su entrenador y su psicólogo deportivo. Luego de diversas conversaciones, el encargado de seleccionar a quienes competirían en el relevo decidió incorporar a Berdine y Paulette en el equipo. Sin embargo, esta última decidió no participar debido a su estado anímico en ese momento.

Según Castillo, esto derivó en malos tratos por parte de compañeras al reincorporarse a los entrenamientos. “Con nuestro regreso hubo compañeras que amenazaron con bajarse del equipo y me hicieron la “ley del hielo”. De hecho, hice preguntas a las compañeras de la posta y se rehusaban a dirigirme la palabra”, explicó.

La joven aseguró que familiares de las integrantes del relevo 4×400 comenzaron a gritar una serie de improperios. “En lo personal fui increpada de múltiples formas, llegando incluso a insultos que resultan imposibles de no vincular con racismo, clasismo, elitismo y otras expresiones de discriminación“, dijo.

Además, afirmó que la vicepresidenta de World Athetics y madre de Martina Weil, Ximena Restrepo, “exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400”.

Viviana Olivares: “No se respetaron las marcas, no se respetó nada”

En paralelo, surgió una nueva denuncia al interior del Team Chile en una competencia diferente. Se trata de la realizada por Viviana Olivares, quien criticó la selección de las competidoras en la disciplina 4×100 -donde el Team Chile obtuvo medalla de plata- en el marco de los Juegos Panamericanos.

“Más que pasarme a llevar, jamás quedaron establecidos los criterios de selección. Siempre ha sido lo mismo todos los años: llevar a las primeras cuatro del ranking y este año no se respetó en el relevo 4×100“, dijo Olivares en entrevista con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

La velocista aseguró que fue descartada de la competencia pese a que tenía la cuarta mejor marca nacional: “Según el entrenador encargado, los criterios habían cambiado, cosa que yo nunca vi y cuando me enteré de esto siempre pedí los criterios de selección”.

“A mí no me parecía porque todos los años se ha respetado eso y justo este año, que era tan importante y todas queríamos participar (…) no se respetaron las marcas, no se respetó nada. Fue solamente aceptar la decisión del técnico y eso lo conversé con todas las personas que tenían que saber, pero no tuve ninguna respuesta clara”, agregó.

Si bien mantuvo la “esperanza” hasta el último minuto, la joven aseguró que su lugar fue ocupado por Martina Weil, quien tenía una buena marca en el relevo de 200 metros.

