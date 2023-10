La molestia de Vidaurre tras salir 4to en ciclismo panamericano: “Estoy super enojado”

Tras obtener el meritorio cuarto lugar en el ciclismo en ruta, el chileno Martín Vidaurre se desahogó por no conseguir una medalla. “Es super difícil, intenté buscar la fuga, venía con un calambre desde la vuelta 5“, comentó el ciclista molesto por el resultado final. “Estoy super enojado porque teníamos la medalla, me faltó un poco la experiencia”, dio a conocer agregando que “todavía me cuesta asimilar todo (…) me da una pena tremenda quedar cuarto (en los Panamericanos 2023)”. Sin embargo, el deportista admitió impresionarse por la cantidad de público que lo fue a apoyar.