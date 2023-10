“Perdí a mi hermano en manos de un sicario”: Medallista pide justicia tras lograr bronce en Santiago 2023

La seleccionada nacional, Aranza Villalón, se mostró emocionada recordando a su hermano tras demostrar su gran talento en la competición de ciclismo de ruta femenino en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La deportista logró conseguir la medalla de bronce en el circuito y obtuvo la cuarta medalla para el Team Chile, sin embargo, luego de su victoria, reveló que su hermano fue asesinado días antes de su participación en el evento deportivo.

“Hace unos días, perdí a mi hermano en manos de un sicario y bueno, de verdad es muy duro”, declaró la ciclista.

“Quiero hacer justicia por él y que, de verdad todas las autoridades tomen cartas en el asunto con la seguridad en Chile, porque de verdad con esto que me pasó, no quiero que le vuelva a pasar a nadie más”, declaró la seleccionada nacional.

“No es muy grato que de un día para otro te digan que a tu hermano lo mataron, no es muy lindo”, agregó.

Además, la ciclista dio las gracias a su círculo cercano por su gran apoyo que le han otorgado, tanto emocional, como de entrenamiento.

También, envió un especial agradecimiento al presidente Mujica “por todo el apoyo que me ha brindado, por toda la preparación que me apoyó y me compró una bicicleta de comité olímpico”.

“Eso hizo que sumara una medalla de bronce al país, así que enormemente agradecida”, concluyó la seleccionada del Team Chile.

“Mi hermanito debe estar feliz arriba” 🥉🇨🇱

