¿Quién es Ina Montt? La atleta chilena que corrió con bomba de insulina y ganó medalla en Panamericanos

El relevo femenino del 4×100 metros integrado por Anaís Hernández, Martina Weil, Isidora Jiménez y María Ignacia Montt, le dio una nueva alegría a Chile tras ganar la medalla de plata en Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Las atletas registraron 44.35 segundos, superando los 44.40 establecidos que habían conseguido en el Sudamericano de Brasil de julio de este año, batiendo por segunda vez en el día el récord nacional.

Dentro de las medallistas se encuentra María Ignacia “Ina” Montt, quien llamó la atención de los medios al correr con una bomba de insulina producto de una enfermedad que le fue diagnosticada a los 11 años.

“Siempre nos tocan cosas difíciles en la vida. En algún minuto fue mi diabetes y este año fue una lesión, creo que siempre uno puede darlo vuelta. Aprovechar esas circunstancias un poco adversas, darlo vuelta, motivarse y cambiar la historia a las cosas”, dijo Montt en diálogo con DSports tras obtener la medalla en Santiago 2023.

La historia de Ina Montt contra la diabetes

Con 11 años y cuando recién empezaba a competir, la deportista chilena fue diagnosticada con diabetes tipo 1, por lo que debe correr con una bomba de insulina adosada a su cuerpo.

En entrevista con el medio Ladyrun.cl, María Ignacia se refirió a esta condición de salud. “Mi mayor desafío como atleta profesional ha sido compatibilizar los estudios y la carrera deportiva. Además de compatibilizar la diabetes y el alto rendimiento. Con las dos cosas he ido aprendiendo con el tiempo a conocerme y a ver qué me funciona y que no”, señaló en ese entonces.

Consultada sobre cómo compatibiliza el alto rendimiento con los cuidados producto de la enfermedad, reconoció que “ha sido un proceso largo de ensayo y error, pero ha sido clave el deporte”.

“Creo que el deporte ayuda mucho al tratamiento de la diabetes tipo 1. En mi caso, mientras más deporte hago, menos insulina necesito y más estable estoy, así que es un plus, me ayuda”, agregó.

Actualmente Montt debe representar a Chile con una bomba de insulina y un sensor de glucosa, elementos que “han sido clave en mi desarrollo deportivo, ya que me permiten entrenar y competir sin bajas de azúcar ni complicaciones”, dijo al citado medio.

El apoyo de su doctor y nutricionista también han sido fundamentales para desempeñar su deporte sin problemas. “Tengo la suerte de tenerlos en mi equipo, están todo el tiempo monitoreándome y ayudándome para poder rendir en las competencias y entrenamientos”, afirmó.

“Además de todo eso ha sido muy importante el tema de la alimentación, de ver qué alimentos me sirven antes de un entrenamiento y cuáles me sirven después de entrenar, qué colaciones son las que me funcionan para las competencias”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Ignacia Montt (@inamontt)

Síguenos en