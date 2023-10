¿Quién es Lucas Nervi? El lanzador que ganó la sexta medalla de oro para el Team Chile en Panamericanos

El lunes 30 de octubre de 2023 será una fecha que Lucas Nervi nunca olvidará. A eso de las 21 horas, el deportista hizo estallar al Estadio Nacional al quedarse con el oro en el lanzamiento de disco con una marca de 63,39 metros.

De esta manera, el atleta de 22 años se anotó con la sexta medalla dorada para el Team Chile tras superar a dos grandes rivales: El colombiano Mauricio Ortega (61,86 metros) y al jamaicano Fedrick Dacres (61,25 metros), siendo este último quien mantiene el récord panamericano de 67,68 registrado en Lima 2019.

“El día que él (Dacres) hizo el récord en Lima yo lancé por primera vez con el disco de adulto, de dos kilos. Él lanzó 67,68 y yo lancé 54,14 metros“, reveló Nervi tras obtener el primer lugar en la competencia.

¿Quién es Lucas Nervi?

Lucas Nervi, de 22 años, es estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Católica y hace un tiempo rechazó una propuesta para ser becado por una universidad en Estados Unidos, ya que quería seguir preparándose a nivel profesional para representar a Chile.

“No me arrepiento de nada, con mi entrenador pude romper un récord sudamericano juvenil a los 18 años, regalando un año de mi categoría. Después lo volvimos a batir en 2020 cuando tenía 19 años, sé que tengo mucho margen de crecimiento. Mi entorno me ha ayudado mucho a priorizar mi longevidad“, dijo en diálogo con TNT Sports.

El lanzador es hijo de dos profesionales de la salud, el oncólogo Bruno Nervi y la oftalmóloga Ximena Schmidt, siendo ellos sus mayores admiradores y lo han acompañado en cada competencia dentro y fuera de Chile.

Cabe mencionar que era el competidor más joven en la prueba de este lunes y llegó con la cuarta marca más baja del año. Por lo tanto, no era precisamente uno de los favoritos y logró callar las bocas tras su brillante desempeño en Santiago 2023.

Al saber que se llevaba el oro, Nervi rompió todo protocolo y se encumbró en la tribuna para celebrar junto a su entrenador desde los 13 años, Tulio Moya.

Además, Team Chile viralizó un registro en que se observa la ovación que recibió Lucas cuando se dirigía a su casa utilizando el Metro de Santiago, después de llevarse el oro panamericano.

🥰 E L M E J O R 🥰 Cuando acabas de ganar un oro en Juegos Panamericanos 🥇 y te vas para la casa en @metrodesantiago 😊. Te cargamos la BIP! 🚇 Lucas 🤩#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/pU3eV2X9EU — Team Chile (@TeamChile_COCH) October 31, 2023

