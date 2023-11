¿Quién sería la arquera de Chile en la final de La Roja Femenina en Panamericanos 2023?

La Roja femenina se quedó sin arqueras para la final de los Juegos Panamericanos 2023, que se disputará este viernes 3 de noviembre ante México.

Con la salida de sus dos únicas arqueras citadas, Tiane Endler y Antonia Canales, la selección nacional se está viendo obligada a utilizar una jugadora de campo para el arco en dicha instancia. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado.

De todas formas, hay al menos dos nombres que resuenan para cumplir con este importante rol en la final del evento deportivo de talla internacional.

¿Cuáles son los escenarios posibles?

Ante la urgencia de encontrar una solución, la Roja Femenina estaría considerando desconvocar a una jugadora por lesión y citar a una arquera en su reemplazo.

Los nombres que han surgido como posibles opciones son: Franchesca Caniguan, delantera de Universidad de Chile y Yenny Acuña, delantera en el equipo Santiago Morning.

La inesperada ausencia de arqueras

En los días previos a la esperada final contra México, la Roja Femenina y su hinchada se encontró con una sorpresa desagradable ante la falta de arqueras.

Tiane Endler y Antonia Canales, las dos porteras convocadas, tuvieron que regresar a sus clubes en Europa debido a restricciones de fecha FIFA.

Esto dejó al equipo nacional sin opciones en el arco, lo que generó una serie de problemas logísticos y tácticos.

Reacciones y críticas: ANJUFF se pronuncia

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) emitió un comunicado en el que critica duramente a los dirigentes nacionales por la situación en la que se encuentra La Roja Femenina.

“Es inaceptable la gestión de la Federación de Fútbol de Chile en torno a la convocatoria de las jugadoras que juegan en clubes extranjeros”, partieron señalando. Esto considerando que tanto Endler como Canales, al término del periodo de la fecha FIFA (31 de octubre), deben volver a sus clubes en otros países.

Convocar a tres de ellas no fue contemplado por los dirigentes a cargo, aun cuando las reglas dicen que no se pueden sustituir por jugadoras que no hayan estado en la nómina.

Esto, sumado a la negativa de la organización de Santiago 2023 de aceptar una nueva convocatoria, ha derivado en que incluso se piense en la posibilidad de poner a una mediacampista a defender el arco.

