Alegría panamericana: Esgrimista chilena renovó su beca pese a temor de quedar sin financiamiento

Una de las noticias que marcó la jornada de ayer fue la de la esgrimista nacional Yolanda Muñoz, quien quedó eliminada en los cuartos de final y pensó que por esto perdería su beca.

Tras la noticia, la deportista profundizó que esta es una situación donde evalúa si puede seguir o no practicando esta disciplina deportiva, por el hecho de que se le acaba el beneficio.

“Estoy súper triste. Perder la medalla por un punto es terrible, pero no solo pierdo la medalla: pierdo la beca, pierdo todo. Es una instancia donde yo me evalúo como una deportista si puedo seguir o no, porque se me acaba la beca”, reveló la esgrimista nacional en medio de su llanto tras ser vencida por la mexicana Julieta Toledo.

“Hace tres semanas recibí un correo donde decía que esta era la última prueba que tenía para revalidar la beca. Porque yo tengo un bronce sudamericano, pero eso no me sirve”, agregó Muñoz.

Sin embargo, su historia tomó un rumbo totalmente distinto, luego de que recibiera un llamado donde se le confirmó revalidaron su beneficio.

La esgrimista nacional no perderá su beca

“Primero que todo agradecer por todo el apoyo y toda la gente que ha compartido mi historia. He estado recibiendo mucho ánimo de todos, muy agradecida”, partió diciendo la deportista chilena a través de un video difundido en redes sociales.

Además, la esgrimista confirmó que mantendrá la beca debido a una aclaración por parte del Apoyo Integral al Deportista.

“Recibí un llamado de Apoyo Integral al Deportista, donde me señalan que existe una parte del reglamento donde se hace un descarte a nivel sudamericano y gracias a eso puedo mantener la beca un año más. Así es que seguimos”, destalló.

Además, manifestó que está “feliz y va a seguir con todo, aguantamos a Yolanda un año más, así que nos vemos en el Preolímpico. Muchas gracias a todos, tenía que compartir con ustedes esta noticia de que se mantiene la beca”.

