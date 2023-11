Como campeón: Santiago Ford retomó su trabajo en colegio y fue recibido con emotivo homenaje

El decatleta chileno Santiago Ford volvió a su trabajo tras ganar la medalla de oro en la competición por los 1.500 metros planos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Desde 2022, Ford se desempeña como entrenador de atletismo en el Colegio San Benito, en la comuna de Vitacura, donde este martes fue recibido como todo un campeón, siendo aplaudido por estudiantes y toda la comunidad educativa.

“Sabía que tenía una familia acá, que me estaba apoyando y compitiendo junto a mí al otro lado de la pantalla, eso me motivaba cada día más”, afirmó el deportista de 26 años.

A través de redes sociales, el establecimiento compartió imágenes del homenaje que recibió el medallista. “¡Qué bueno es tenerte de vuelta, Santiago Ford! ¡Y ahora con todas las fuerzas a apoyar a nuestros atletas en el Interescolar!”, señalaron.

El trabajo del profesor Santiago Ford

En conversación con LUN, Ford sostuvo que “el regreso al colegio fue emocionante, los niños estaban súper felices y los profesores también. El recibimiento fue con demasiado cariño, me emocioné bastante“.

El joven deportista trabaja de lunes a viernes, preparando a alumnos de sexto básico a cuarto medio en disciplinas como salto alto y salto con garrocha: “Mis alumnos tienen una motivación extra por todo lo que está pasando, pero a la vez tranquilos”.

En el acto de este martes, los estudiantes armaron un pasillo para ovacionar a su entrenador. “Ese pasillo estuvo increíble, no me lo esperaba, pero estoy feliz. Se dieron cuenta de que el resultado era positivo para todos, no solamente para mí”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colegio San Benito (@colegiosanbenito_oficial)

Síguenos en