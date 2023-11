Tania Zeng va por todo y aspira a clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024: “¿Por qué no?”

Tania Zeng se convirtió en una de las deportistas más icónicas de los Juegos Panamericanos 2023. Con 57 años, la tenimesista entregó una lección de vida y consiguió un histórico bronce para el Team Chile.

Tras subirse al podio en equipos femenino junto a Daniela Ortega y Paulina Vega, la atleta nacida en China conversó con CHV Deportes sobre su gran participación en la cita deportiva y su gran aspiración para el próximo año.

Consultada sobre si se imaginaba tener una presea hace algunos meses, reconoció que “no. Yo luché en la clasificación para esa meta que era estar en los Juegos Panamericanos. Estoy muy feliz, pero como todos los deportistas, yo quería ganar una medalla”.

“Sé que era difícil para mí por mi edad y porque inicié jugando este año. Era difícil, pero este año trabajamos mucho con el equipo y dije: ‘¿Por qué no puedo?’. Si se lucha, se puede. Lo logré, estoy muy contenta y tengo mi medalla”, agregó.

Sobre el cariño que le ha demostrado la gente en estas dos semanas, la representante nacional afirmó estar “muy feliz. Llega un momento en que la gente grita mi nombre, me escriben cosas positivas”.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención es que “hay gente que no me conoce e igual me manda mensajes por Instagram. Estoy muy agradecida. Feliz de que me están apoyando porque estos Juegos fueron lo máximo para mí”.

Tania Zeng y su sueño de estar en los Juegos Olímpicos: “¿Por qué no?”

Acerca de sus aspiraciones en el deporte, Zeng señaló que tendrá unas semanas de descanso para luego reiniciar los entrenamientos e ir por el principal objetivo.

“La meta es clasificar a los Juegos Olímpicos. Hay cuatro cupos para la zona panamericana. Entonces digo: ¿Por qué no?. Yo puedo luchar, puedo pelear por esos cuatro cupos. Esa es mi meta”, dijo.

Por último, le mandó un mensaje a toda la ciudadanía: “Si uno tiene sueños, siempre los puede cumplir. Siempre hay que luchar por lo que tú quieres. No nos quedamos así. Avanzamos y luchamos”.

View this post on Instagram A post shared by Chilevisión (@chilevision)

Síguenos en