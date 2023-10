¿Quién es Tania Zeng? La tenimesista que nació en China y peleará medalla por Chile en Panamericanos 2023

Tania Zeng lleva algunas décadas en Chile, aunque ella es originaria de China. Llegó a la ciudad de Iquique para desempeñarse en el comercio, rubro al que le dedicó bastante tiempo. Hasta que un día dio unas pruebas para la selección de tenis de mesa.

Y es así que radicalmente su vida cambió. Ahora ella es una de las seleccionadas del Team Chile en dicha disciplina y lo dará todo para conseguir una medalla para nuestro país. Y aunque ella es mayor que los demás competidores, se siente a la par.

“Para mí ha sido todo muy nuevo. Con mi edad, a esta altura de mi vida, entrar a competir al alto rendimiento, con profesionales, es algo nuevo. Estoy feliz de estar acá y poder participar a este nivel”, relató a La Tercera.

Un radical cambio en su vida

“Cuando llegué a Chile, no competí por temas familiares. Me dediqué a otro rubro, el comercial. Después una se casa, tiene hijos y no tuve tiempo de jugar. Pensándolo ahora, pude haber entrado mucho antes. Por suerte nunca es tarde”, aseguró.

Y es que ella siempre jugó tenis de mesa, aunque no de forma profesional porque pensaba que ya había pasado su momento. Hasta que un día se motivó a probarse, sin muchas ilusiones, sin imaginar lo bien que le iría. Ahora representa a Chile y va con todo por la medalla.

“Tenemos la expectativa de ganar una medalla de oro. Va a ser difícil, porque Brasil y Puerto Rico tienen jugadores que están muy adelante en el ranking mundial. Todo eso no significa que no podamos ganar”, indicó.

Además, Zeng se mantiene optimista pese a las dificultades que plantea soñar con la presea dorada: “Personalmente quiero llegar a semifinal. En mi último torneo llegue a cuartos de final. Ahora busco avanzar más allá. Si entro a eso, podría soñar con la medalla. Pero voy paso a paso”, cerró.

