Sahar Tabar, la joven influencer que saltó a la fama a nivel mundial por su intento de parecerse a Angelina Jolie, fue condenada por la Justicia de su país.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la joven de 19 años de edad, cuyo nombre real es Fatemeh Khishvand, recibió una condena de 10 años de cárcel, tras ser acusada de los delitos de blasfemia e incitación a la violencia a través de las publicaciones que hacía en sus redes en las que según ella, se valió de algunas herramientas como maquillaje y Photoshop para parecerse a la actriz estadounidense.

A estas acusaciones también se suma el haber infringido las normas de vestimenta de esa república islámica.

Esta decisión, se da luego de que ella y otros tres jóvenes fueran detenidos en octubre de 2019 por los contenidos que habían publicado en sus redes sociales, por lo que se encontraba esperando que se definiera su situación jurídica.

A pesar de que Tabar, en su defensa, alegó que no se sometió a ninguna operación para parecerse a la ex esposa de Brad Pitt, y que todo se trataba de maquillaje.

“Cada vez que publico una foto, me pinto la cara de una forma cada vez más divertida. Es una forma de expresarse, una especie de arte. Mis fans saben que esta no es mi cara real”, explicó tiempo atrás en una entrevista.

Ante los hechos, la periodista Masih Alinejad, anunció la condena en las redes sociales y le solicitó a la misma Angelina Jolie que, con su influencia, ayude a Sahar.

“Llamo a Angelina Jolie para que ayude a la chica iraní de 19 años que recibió una sentencia de 10 años de prisión por usar maquillaje y Photoshop para convertirse en Angelina. La República Islámica tiene una historia de atormentar a las mujeres. Necesitamos estar unidos contra esta apartheid de género”, señaló en Twitter.

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020