Entre el rock y el pop: 10 estrenos musicales que te recomendamos escuchar

Estrenos de artistas nacionales e internacionales se toma Ponle Oreja, la sección de recomendaciones musicales de CHV Noticias.

Desde los álbumes de Idles, Prince Royce y Jennifer López hasta los nuevos sencillos de Mon Laferte, Kidd Voodoo, Dua Lipa y Pearl Jam forman parte del listado.

A continuación, 10 estrenos musicales que deberías escuchar:

Mon Laferte – Obra de Dios

Después de varios años bajo el alero de un sello discográfico, la cantautora viñamarina retomó su carrera como artista independiente con un potente single producido por Manu Jalil. La canción juega con sonidos experimentales, siguiendo la línea de su último disco “Autopoiética” (2023).

Kidd Voodoo – Recuérdame

Ad portas del lanzamiento de su próximo disco, la revelación del género urbano hizo gala de su pasado musical vinculado al rock y al indie en su nuevo single, donde priman los sonidos de guitarras y baterías con una letra de desamor.

Idles – TANGK (Disco)

La banda británica-irlandesa estrenó su quinto álbum de estudio, compuesto por 11 canciones cargadas de punk y rock. Dentro de los tracks se encuentra Dancer, que incluye la colaboración del grupo neoyorquino LCD Soundsystem. Un propuesta repleta de sentimiento y melodías que llegan a refrescar a Idles.

Prince Royce ft. Paloma Mami – Morfina

La cantante chilena es una de las invitadas del nuevo disco de Prince Royce, Llamada Perdida, donde por primera vez se aventuró en la bachata.

Karol G ft. Tiësto – Contigo

La artista colombiana estrenó su nuevo sencillo en colaboración con el famoso DJ Tiësto. En el videoclip, aparece protagonizando una historia de amor con la cantante puertorriqueña Young Miko.

Dua Lipa – Training Season

Con la producción de Kevin Parker (Tame Impala), la cantante británica sigue explorando en sonidos electrónicos y vibrantes en el segundo adelanto de su próximo disco.

Jennifer López – This Is Me… Now (Disco)

A 22 años de su disco “This Is Me… Then”, la diva del Bronx disfruta su presente artístico y personal en “This Is Me… Now”, un álbum que también reflexiona sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad en el amor. Tal como ocurrió con el actor Ben Affleck, con quien se reencontró después de una fallida relación a comienzos de los 2000 y actualmente están casados.

El amor de tu vida Remix

Uno de los juntes más bullados y esperados del último tiempo se reunió en una fórmula perfecta como regalo del Día de los Enamorados: Yandel y Lenny Tavárez se sumaron a los chilenos Gino Mella, Jairo Vera y Best para estrenar el remix de “El amor de tu vida”.

Pearl Jam – Dark Matter

El grupo liderado por Eddie Vedder estrenó el sencillo que da nombre a su próximo álbum Dark Matter, el cual será estrenado el próximo 19 de abril. La canción fue producida por Andrew Watt (The Rolling Stones, Ozzy Osbourne).

Loyaltty – Look At Me

La cantante chilena rememora los tiempos de su primer EP, “Mami Trap”, en su nuevo sencillo cargado sonidos y letras punzantes. El tema fue publicado de la mano de Virgin Music Group Chile y producido por Erreflex y Melou D.

