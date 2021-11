En las elecciones de este domingo 21 de noviembre, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se quedó con la primera mayoría nacional con 1.961.122 votos, es decir, un 27,91% de los sufragios, seguido del aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien obtuvo 1.814.809 votos, o sea un 27,91%.

En ese sentido, ambas cartas presidenciales competirán el próximo 19 de diciembre en la segunda vuelta de los comicios, momento en el cual se definirá quien llegará al Palacio de La Moneda.

Uno de los temas comentados y viralizados en redes sociales es el apoyo de los personajes famosos a la carta del Partido Republicano. Revisa la lista de las 10 figuras de renombre que brindaron de manera pública su tendencia.

Los 10 famosos que votaron por Kast

Nano Calderón

El hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón, hace algunas semanas declaró mediante historias de Instagram su apoyo al candidato. “La mejor opción, votaré por Kast”, sostuvo.

Daniella Chavez

“Vergüenza no me de desnudarme, vergüenza me daría ser de izquierda. Decir que soy feminista y ninguna le dijo algo a su candidato que fue acusado de acoso sexual. Se vendieron todas. Ninguna defendió a la chica, al parecer el acosador de izquierda tiene derechos. Nadie bailó”, publicó la modelo chilena.

Rosemarie Dietz

“Como quieren tratar de cagar a Kast. Que risa como lo quieren bajar, pero no podrán. Es un hombre claro y leal a sus decisiones y clarísimo cómo piensa. No entiendo que es lo que no entienden”, publicaba la ex chica Mekano hace algunos días.

Asimismo celebró el triunfo como primera mayoría del candidato.

Catalina Pulido

“Aquí celebrando. Chile se atrevió y los zurditos que me tiren mierda, es de pura pica“, señaló la actriz y presentadora de televisión, Catalina Pulido, publicando además una foto con una gorra con el apellido del aspirante a La Moneda.

Alberto Plaza

“De ahora en adelante, todo lo que diga Boric para conquistar a la gente sensata, tiene un video de cuando dijo todo lo contrario”, manifestó el cantante chileno en sus redes sociales. Además, en otro de sus tuit se puede leer: “Hasta que la minoría se hizo sentir“.

José Luis Chilavert

“Fuerza y éxitos Sr José Antonio Kast Rist,hay que luchar contra el populismo,que sirve solo para fomentar vagos“, comentó en sus redes el ex histórico arquero paraguayo, quien lanzó su candidatura como presidente guaraní para las elecciones de 2023.

Patricia Maldonado

Patricia Maldonado fue parte de una entrevista del candidato del Partido Republicano en medio de la campaña para pasar a segunda vuelta de los comicios. Además con anterioridad, Kast brindó su apoyo a Patricia, luego de sus dichos contra la actriz Daniela Vega, que fueron catalogados como homofóbicos Óscar Rementería.

Yuyuniz Navas de Caso

La hija de Eli de Caso, actriz y pintora chilena publicó: “La codicia de Sebastián Sichel es peor que la tiranía de Gabriel Boric y lo inverosímil de Parisi voto Kast Presidente 2022. Que la ignorancia no te haga perder el voto”.

La doctora Cordero

“Según las estadísticas, el 100% de las veces que hay 2da vuelta, gana en la 2da el que ganó en la 1ra. Yo creo que el ají, su picor, la ira y los llantos se van a apoderar de personas como ustedes cuando gane Kast. Por cierto, voté por Sichel, pero eso es historia. Ahora no pasará Boric”, aseguró en sus redes.

es relevante consignar, que María Luisa, fue electa como diputada con 20.500 votos. La ex panelista de televisión, representará al distrito 10, compuesto por La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.

Mike Singerf

El influencer que tiene más de 98 mil seguidores en su cuenta de Instagram, celebró el triunfo de José Antonio en sus redes sociales, publicando algunas fotografías en el comando.