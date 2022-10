Maratón de miedo: 12 series de terror para ver en Halloween

Estamos ad portas de un nuevo Halloween y como sabemos que se viene un fin de semana XXL, hicimos una recopilación de series de terror que sí o sí tienes que maratonear en esta fecha.

Es que no necesitas ser un fanático del género para disfrutar de un buen susto con estas producciones de miedo y porque no estamos para rodeos, acá te dejamos algunas:

Stranger Things

Dónde verla: Netflix.

De qué se trata: Es una de las series de los últimos años y lo seguirá siendo tras el anuncio de su quinta temporada. Atrás quedaron los niños de la primera temporada. Ahora más grandes, los protagonistas enfrentan otras circunstancias y a una criatura terrorífica mucho más poderosa que la misma Eleven.

Dexter New Blood

Dónde verla: Paramount+.

De qué se trata: 8 años después de fingir su muerte, el asesino serial y justiciero Dexter Morgan regresa con una nueva identidad. Ahora vive en la pequeña ciudad de Iron Lake en Nueva York, donde trabaja como vendedor, pero ¿volverá a sus viejos hábitos?

El Juego del Calamar

Dónde verla: Netflix.

De qué se trata: Esta serie surcoreana fue todo un fenómeno apenas se estrenó y cómo no, si su atrevida propuesta cautiva a cualquiera. Squid Game (en inglés) cuenta la historia de un grupo de personas endeudadas que ingresan a una misteriosa competencia, donde deben enfrentar seis juegos infantiles para ganar un millonario premio. Peeeeeero, nada es lo que parece.

Estamos muertos

Dónde verla: Netflix.

De qué se trata: Adolescentes y zombies. ¿Qué puede salir mal? Mmmm, todo. Otra producción surcoreana que apostó por el género. Esta vez, alumnos problemáticos de un instituto se enfrentan en pleno apocalipsis zombie.

The Following

Dónde verla: Amazon Prime.

De qué se trata: Otra producción que cuenta los crímenes de un asesino serial, pero esta vez de ficción. Un ex profesor universitario, obsesionado con Edgar Allan Poe, asesina a mujeres jóvenes hasta que es detenido. Sin embargo, desde la cárcel forma una red de seguidores que lo ayudan a escapar y que tienen los mismos deseos que él por matar.

La maldición de Hill House

Dónde verla: Netflix.

De qué se trata: El propio Stephen King le dio su bendición a esta serie, y ¿tú aún no la has visto? Te pasas. La trama, narrada en dos líneas temporales, sigue a una familia desestructurada que vuelve a la casa donde crecieron y en la que ocurrieron terribles acontecimientos. La vivienda, por supuesto, está maldita y hay tantos espíritus que ni siquiera podrás verlos todos. En todo caso, el drama familiar se roba la película.

La maldición de Bly Manor

Dónde verla: Netflix.

De qué se trata: La segunda temporada de The Haunting of Hill House está al mismo nivel que la primera. Ahora, una au pair se muda a una mansión para cuidar a dos niños huérfanos a los que claramente les pasa algo extraño. Poco a poco la protagonista se da cuenta de que son poseídos por fantasmas, pero eso no es todo, porque ella y los demás también son acechados por metafóricos fantasmas del pasado. Al final, se obtiene una serie que mezcla el terror con una linda, pero triste historia de amor.

The Walking Dead

Dónde verla: Disney+.

De qué se trata: Si aún no la has visto, que te perdone Dios. Se trata de un grupo de personas que intenta sobrevivir en medio de un apocalipsis zombie. Al principio te dan miedo los muertos vivientes, pero luego te das cuenta que lo realmente escalofriante es la actitud de algunos humanos.

Misa de medianoche

Dónde verla: Netflix.

De qué se trata: También de Mike Flanagan, esta miniserie es un psicodrama divino. Quienes buscan sustos fáciles no la vean, porque no los van a encontrar, pero si quieres disfrutar de una producción que va más allá y que puede incluso penetrar en tu psique, entonces adelante. La trama sigue la llegada a un pueblo de un joven y carismático sacerdote que puede hacer milagros. Lo acompaña, sin embargo, una criatura sedienta de sangre humana.

American Horror Story

Dónde verla: Disney+.

De qué se trata: 11 temporadas, cada una con una historia diferente. Casas embrujadas, asilos, payasos, brujas y actuaciones magistrales como las de Sarah Paulson y Jessica Lange bastan para que esta sea una de las series más terroríficas de la lista.

Hannibal

Dónde verla: Netflix.

De qué se trata: ¿Viste la película de Anthony Hopkins? Bueno, la interpretación que Mads Mikkelsen hace de Hannibal Lecter le hace tanta justicia como es posible. La premisa es, por supuesto, la misma. El protagonista es un caníbal y disfruta de las más tortuosas escenas de violencia física y psicológica contra las personas.

Dahmer

Dónde verla: Netflix.

De qué se trata: La otra serie del momento. Aunque no es de terror, verás como se te ponen los pelos de punta con esta producción que cuenta los reales y escabrosos crímenes que cometió el asesino serial Jeffrey Dahmer, interpretado minuciosamente por Evan Peters.