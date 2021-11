Una dura historia de amor quedó al descubierto en Italia, teniendo como protagonistas al jugador profesional de voleibol, Roberto Cazzaniga, y la modelo de Victoria’s Secret Alessandra Ambrosio. Como si se tratara de un caso del extinto programa Espías del Amor, se logró revelar que el deportista fue engañado durante 15 años, periodo en el que creyó que mantenía una relación con la brasileña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Debido a este vinculo digital, Cazzaniga de 42 años adquirió una deuda de aproximadamente un millón de dólares, ya que según expusieron medios italianos, incluso llegó a regalarle un automóvil Alfa Romeo a su enamorada de supuesto nombre “Maya”, a quien nunca vio en persona ni por videollamadas. Aunque reconoció que solo una vez pudo mantener una conversación por video, pero todo fue a través de una “amiga” en común.

Lee también: Periodista deportivo no reconoció a Tom Holland y Zendaya durante el Balón de Oro: Así reaccionó Twitter

Por tanto, el enamoramiento se basó en intercambio de mensajes en redes sociales y fotografías, pero estas últimas, en el caso de ella, correspondían a la de la supermodelo Ambrosio.

Frente a esta situación, desde Marca reportaron que el actual capitán del club Gioia Del Colle está desolado por descubrir este engaño, considerando además que durante toda la relación envió diferentes depósitos que ascienden a un total de 700.000 euros, lo que se traduce en poco más de 664.000.000 pesos chilenos, todo porque esta mujer presuntamente tenía un problema cardíaco por el que debía tratarse constantemente.

La historia fue contada por el propio jugador en Le Iene, un programa de televisión italiano, donde admitió este fraude y mostró su lado más vulnerable dada esta cruda situación.

“Tengo tantas deudas, no es fácil ‘despertar del coma'”, dijo llorando. Por su parte Danilo, hermano del jugador, también relató parte de este suceso en el diario Mirror, donde dio a conocer que “(Roberto) un día estaba en la habitación, a oscuras. Lo veo llorar, le pregunto qué tiene y me dice que se ha enamorado de una mujer que está en cuidados intensivos por una operación de corazón y no puede ir a verla al hospital porque podría enojarse”.

Fueron los compañeros de equipo de Roberto quienes encendieron las alarmas de este noviazgo, considerando que nunca se habían visto cara a cara. Por lo mismo, decidieron presentar una denuncia contra la mujer que protagonizaba esta historia y pidieron ayuda a la periodista Ismaele La Vardera para buscar información respecto de esta amiga en común que el jugador y su pareja mantenían, y que se llamaba Manuela.

Lee también: Luis Gnecco tras caso de violencia intrafamiliar: “Ser chofer de Uber me ha vuelto a la vida”

De esa manera, lograron identificar a la responsable del fraude y que evidentemente no era Alessandra Ambrosio. Se trata de Valeria de 50 años, quien vive en Cerdeña (Italia).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Finalmente, Paolo Cozzi, ex compañero y medallista olímpico con la selección italiana de voleibol, declaró que “Roberto es una víctima a la que hay que respetar. No hay que compadecer ni burlarse: esta es una historia que también le puede pasar a otros porque hay debilidades humanas y trampas de la existencia”, sentenció.