Todo tiene sentido: Las 3 profecías de Helaena Targaryen que pasaron desapercibidas en House of the Dragon

El penúltimo capítulo de la primera temporada de House of the Dragon tuvo un plot twist que solo los que han leído los libros pudieron anticipar. Sin embargo, en todos los episodios han habido profecías que adelantaban lo que ocurriría durante el desenlace de la trama, pero que para muchos pasaron desapercibidas hasta ahora.

Las predicciones han llegado de la mano de Helaena Targaryen, segunda hija del rey Viserys y Alicent Hightower, quien contrajo matrimonio con su hermano -y actual rey- Aegon Targaryen.

Desde el comienzo de sus apariciones en la ficción, esta joven de cabello platinado dejó en evidencia su particular carácter que la diferencia del resto de su familia. Inclusive, en una de las primeras tomas que protagoniza en la serie, se le puede ver jugando con arañas en sus manos y lanzando mensajes que (en ese momento) sonaban sin sentido.

Pero ahora, ya avanzada la historia, podemos comprender que sus palabras eran pistas de lo que se avecinaba. De hecho la última predicción, según se ha especulado, sería en relación al capítulo que se estrenará este domingo 23 de octubre.

A continuación, te explicamos tres profecías realizadas por Helaena Targaryen:

1.El ojo de Aemond

Luego de sufrir una cruel broma por parte de su hermano mayor, Aegon II, y sus sobrinos -hijos de la princesa Rhaenyra Targaryen-, Aemond se muestra decepcionado por no tener un dragón. Sin embargo, la reina Alicent lo confortó diciéndole que algún día él también poseería un ejemplar.

Esta situación ocurrida en el episodio 6, The Princess and the Queen, llevó a que Helaena dijera lo siguiente luego de escuchar a su madre: “Tendrá que cerrar un ojo”.

Hasta ese momento no tenía ningún sentido lo que había replicado la joven, pero luego, en el capítulo 7, todo quedó claro cuando Aemond perdió un ojo a manos de Lucerys Velaryon tras reclamar a Vhagar, el dragón más grande de Westeros y que era de Laena Velaryon.

2.Danza de Dragones

Otra profecía se evidenció también en el marco de la muerte de Laena Velaryon, justo durante sus ritos funerarios, durante el episodio 7, Driftmark.

En ese momento, Helaena repitió esta frase: “La mano gira el telar, el carrete de verde, el carrete de negro, los dragones de carne, tejiendo dragones de hilo”.

Si bien aún no se produce aún un enfrentamiento entre los estandartes verde y negro, representados por la reina Alicent y la princesa Rhaenyra, respectivamente, todo podría desatarse en el último capítulo de esta temporada.

Las palabras emitidas por Helaena, entonces, harían referencia a lo que viene y que mantiene expectantes a los seguidores de la ficción.

3.Princesa (¿o reina?) Rhaenys

Pero hay una profecía -la más reciente- que ha despertado particular interés por su repetición en los episodios 8, The Lord of the Tides y 9, The Green Council.

En la última cena que compartió el rey Viserys con su familia antes de morir, se pudo escuchar a Helaena murmurando “cuidado con la bestia debajo de las tablas” antes de realizar un brindis.

Estas palabras dieron paso a una serie de especulaciones que, de alguna manera, se concretaron en el penúltimo capítulo cuando nuevamente verbalizó esas palabras al enterarse de la muerte de su padre.

“Hay una bestia debajo de las tablas”, dijo con determinación a su madre, la reina Alicent.

Dicha intervención de Helaena no tuvo mayor repercusión hasta el final de la entrega, cuando de forma inesperada la princesa Rhaenys intervino en la coronación de Aegon II Targaryen montando a su dragón Meleys.

Pero atención, porque la representante de la casa Velaryon irrumpió en la Fortaleza Roja justamente saliendo desde abajo de las tablas del piso, provocando una masiva destrucción que pudo haber culminado con un “¡dracarys!”. aunque finalmente solo optó por mirar desafiante a quienes por muchos son considerados como usurpadores del Trono de Hierro.

4.Bonus track

Aunque prometimos tres profecías de Helaena, hay un bonus track que cabe recordar.

En el episodio 6 de la serie, la princesa dijo esto: “El último anillo no tiene piernas en absoluto”.

Son palabras confusas que tal vez muchos y muchas no entienden ni pueden vincular a la trama. Pero, nuevamente, quienes han leído los libros pueden saber muy bien de qué se trata la predicción.

¿Tienes alguna idea en mente?