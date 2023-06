“Siempre tan ocupado”: Las 5 indirectas de Shakira a Piqué en “Copa Vacía”, su nueva canción

¡El momento llegó! Shakira por fin estrenó su nueva canción Copa vacía y viene cargadita de”palos” para su ex pareja, Gerard Piqué.

Se trata de una colaboración con Manuel Turizo, el artista colombiano del género urbano junto a quien protagoniza el video.

¿De qué habla Copa Vacía? El nuevo tema de la colombiana tiene una serie de indirectas bien directas para el español, por su falta de interés en la relación.

Por eso, acá te dejamos 5 palos para el ex futbolista:

1. Mudanza

En el video de la canción se ve a la barranquillera personificada como una sirena, quien se enamora de un humano. Por amor, ella decide abandonar el mar para estar con él.

Ese hecho se puede comparar con la mudanza de Shakira a Barcelona para vivir junto a Piqué y sus hijos.

2. Encerrada

Tras mudarse a la superficie, Shakira termina encerrada en una caja de cristal, de la que no puede salir. Pero eso no es todo, ya que además su enamorado ya no le presta tanta atención como al principio.

¿Un vistazo de lo que vivió la colombiana en Europa?

3. “Estás más frío que el mes de enero”

Una de las frases de la canción es “estás más frío que el mes de enero, pido calor y no das más que hielo”. ¿Quién nació en enero? El ex futbolista.

4. “Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”

Con la letra del tema, la artista intenta representar el desinterés de Piqué con la relación, al decir frases como “ya no sé qué hacer para obtener más de ti”.

“Siempre tan ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio”, canta la colombiana y añade “suelta el teléfono, usa tus manos conmigo”.

5. “Me desilusionas”

“Tus besos son de agua salada, bebo y no me cala nada. Te espero y me desilusionas y así no funciona”, dice en otra de las frases, dando a entender que le habría dado varias oportunidades al español.

Mira el video acá: