Tutorial de depilación y frases típicas: Los 5 mejores videos de María Becerra en su etapa youtuber

Quienes siguen a María Becerra desde sus inicios, conocen el pasado que la cantante urbana aún mantiene visible en sus plataformas. Se trata de su faceta como youtuber, la cual estalló cuando tenía 12 años, de la mano de un incógnito monólogo que publicó en Facebook.

A partir de entonces, motivada por su personalidad chispeante y graciosa, la intérprete de Automático decidió crearse su primer perfil en YouTube; el cual aún puede ser visitado y mantiene algunos registros de esta época.

Covers de sus artistas favoritas e historias de su adolescencia, además de tutoriales y sketch chistosos que podían identificar a su público, eran parte del contenido que María de los Ángeles, oriunda de Quilmes, compartía en su plataforma predilecta.

Por ejemplo, el primer video que subió a su canal @mariabecerra62 hace 7 años se llama Cosas típicas sobre las madres y acumula 1,8 millones de reproducciones.

Por otro lado, su video más visto con 13 millones de reproducciones, es un especial de vacaciones que grabó junto a su familia durante un viaje en auto.

Para prepararnos ante el próximo debut de La nena de Argentina en el Festival de Viña 2024, y con la finalidad de conocer un poco más sobre su pasado, en CHV Noticias hicimos una recopilación de los 5 videos más famosos de su etapa como youtuber y creadora de contenido.

Y sí, incluimos el icónico viral de cuando se depiló todo su rostro con espuma de afeitar.

1. Tutorial de maquillaje

2. Depilándose su rostro

3. Cocinando con María Becerra

4. Entrevista a la princesa Karolah

5. Reaccionando a videos antiguos

¿Cómo fue su etapa youtuber?

La Nena de Argentina partió a los 12 años haciendo contenidos para YouTube, pero no fue hasta los 15, aproximadamente, que sus videos empezaron a viralizarse.

“Siempre fue muy de la mano todo esto de la actuación, del canto, del arte en general, y lo que siempre estuvo en mí desde muy chiquita fue la música“, conto en El Clarín sobre esta etapa.

“Yo grababa los videos, pasaba 10, 12 horas editándolos, los subía, los monetizaba, hacía las propias miniaturas, estaba horas en el PhotoShop editando; era mucho y ya era algo que no me estaba llenando, porque no era lo que quise ser toda mi vida…”, continuó.

Ya con esa sensación presente, a los 18 años asumió su sueño de cantante y aprovechó este público que había cosechado para incursionar en el género urbano. Una decisión que sería totalmente acertada, consiguiendo posicionarse como una de las artistas argentinas más escuchadas de la época.

