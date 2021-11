(Agencia UNO) – El cantante y miembro fundador del grupo británico de reggae UB40, Terence Wilson, más conocido por su nombre artístico Astro, falleció a los 64 años tras una corta enfermedad, según informó su banda a través de su perfil en la red social Twitter.

“Estamos absolutamente devastados y con el corazón roto por tener que decirles que nuestro querido Astro falleció después de una enfermedad muy breve. El mundo nunca volverá a ser el mismo sin él”, escribió el grupo la noche del sábado.

Además, en la citada publicación, mandaron un mensaje pidiendo privacidad hacia la familia del que perteneció a la banda de Birmingham “en este momento increíblemente difícil”.

UB40, cuyo nombre proviene de un formulario oficial para el subsidio por desempleo, se formó en 1978 y temas como Can’t help falling in love o la versión de Red red wine de Neil Diamond los impulsaron a la fama en la década de 1980.

Han vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo y poseen una carrera de más de 30 años de duración en la que han conseguido más de 50 éxitos. A día de hoy el grupo sigue activo, aunque en el 2008 se marchó su entonces vocalista, Ali Campbell, al que más tarde se sumaron Astro y el teclista Michael Virtue.

En el año 2011 un juzgado de Birmingham declaró a Brian Travers, Jimmy Brown, Terence Oswald “Astro”, Norman Hassan y Robin Campbell en bancarrota, lo que permitía a las autoridades quedarse con sus propiedades si con ellas pueden hacer frente a las deudas de la banda.

Fue, precisamente, la desastrosa gestión financiera del grupo lo que hizo que Ali Campbell decidiera abandonar el grupo en 2008. Su representante dijo que los hechos han demostrado que tenía razón.

El cantante explicó que los miembros de UB40 derrocharon la mayor parte de su fortuna en la década de los 80, cuando estaban en la cresta de la ola “viviendo en hoteles de cinco estrellas”. Aún así, aseguró que no toda la culpa es de los miembros del grupo: “UB40 ha sido saqueada por la gente de su alrededor”.

RIP ASTRO

We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family

UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k

— UB40 (@UB40OFFICIAL) November 6, 2021