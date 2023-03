7 curiosas (e insólitas) películas nominadas que no te esperabas ver en los Oscar 2023

Elvis, Los Fabelman, Avatar: El Camino del Agua y Sin Novedad en el Frente son algunas de las películas que compiten este domingo en los Oscar 2023 con historias probadas, otras más personales, algunas franquicias renovadas y otras de conflictos históricos. Pero entre las nominadas, hay un grupo que destaca por su originalidad.

Año a año, en los Premios de la Academia desfilan decenas de títulos que, con mayor o menor fortuna, suelen pelear por la atención de los públicos, y si bien los títulos de grandes sagas suelen ser los favoritos de la taquilla, hay otros que atrapan la curiosidad y se despegan del resto. Y en esta oportunidad no es la excepción.

Una atareada emprendedora que de pronto le toca salvar el multiverso, dos modelos que de un crucero de lujo terminan varados bajo un caótico nuevo orden en una isla tras naufragar y un largometraje protagonizada por uno de los burros más memorable del cine, junto con el de Shrek y de Al azar de Baltasar, son alguna de las más llamativas.

Acá te dejamos 7 competidoras en diversas categorías cuya sinopsis no te veías venir y que, en una de esas, se convierten en algunas de tus favoritas para noche en la que el cine se viste de gala.

1. Los Espíritus de la Isla

– Compite en: Mejor Película, Dirección, Guion Original y otras 6 categorías

En una ficticia isla de Irlanda, dos amigos eternos enfrentan el momento más duro de su vida: Colm, el culto, se cansó de Padraic, el sencillo, y no lo quiere ver más. El rechazado no acepta esta situación y persigue a su ex compinche hasta que el hastiado le hace un ultimátum: Cada vez que lo busque, se cortará un dedo de la mano.

2. El triángulo de la tristeza

– Compite en: Mejor Película, Dirección, Guion Original

Carl y Yaya son dos influencers y modelos europeos que son invitados a un lujoso crucero con todas las comodidades imaginables. En el yate, y entre copas y manjares, conocen a otros pasajeros tan distinguidos como ellos, quienes una desafortunada noche, en la que todos comieron de más, terminan varados en una isla.

3. Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo

– Compite en: Mejor Película, Dirección, Guion Original y otras 8 categorías

Es cierto que pueden haber superhéroes en todas partes pero nunca tan literal como en esta película. Un mujer que lidia con un pequeño negocio asediado por las deudas y el temperamento adolescente de su hija, de un día para otro, descubre que es la elegida para proteger el multiverso y todas las realidades imaginadas de las perversas intenciones de una villana intergaláctica que, de casualidad, es igualita a su propia hija. Todo, mientras debe intentar llegar a fin de mes con la declaración de impuestos.

4. La Ballena

– Compite en: Mejor Actor, Actriz Secundaria y Maquillaje

Un obeso profesor universitario decidió no volver a salir de su casa y vive prácticamente todo el día en el sillón, solo, acompañado por pollo frito y una que otra visita de una amiga. Pero todo se pone patas para arriba cuando un desconocido abre la puerta a unos recuerdos de lo más dolorosos que involucran una hija, una muerte y un ensayo sobre Mody Dick.

5. Blonde

– Compite en: Mejor Actriz

Norma Jean es una aspirante a actriz que pronto y, casi sin desearlo, se terminará convirtiendo en la gloriosa Marilyn Monroe. Y lo que podría ser una correcta película biográfica de una de las estrellas más grandes, te arrastra a la mente inestable de una persona rota mezclando delirios y realidad.

6. Glass Onion

– Compite en: Mejor Guion Adaptado

El detective Blanc, el mejor del mundo, recibe en su tina un enigmático puzzle que contiene una insólita invitación. En unos días, uno de los hombres más ricos, realizará un juego en su isla privada, a la que asistirán sus mejores amigos: Uno de ellos morirá, y deben descubrir quién y cómo lo hizo, pero todo se descontrolará más rápido de lo que creen.

7. Eo

– Compite en: Mejor Película Internacional

La vida esconde muchos misterios en sus rincones para los humanos, imagínate si te lo cuentan desde los ojos de un asno. El animal se topará con gente buena y mala, sufrirá lo peor de ser humano y también sus luces. Tras una intensa dosis de lo que es vivir, ¿podrá mantener su inocencia?